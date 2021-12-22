В Челябинской области загорелся газопровод

Минувшей ночью загорелся газопровод на участке Чебаркуль - Катав-Ивановск. На видео, которыми местные жители делились в соцсетях, пожар выглядит как мощное зарево на горизонте. К этому часу возгорание уже ликвидировано - никто, по предварительной информации, не пострадал.

По данным МЧС Челябинской области, ЧП случилось в паре километров от деревни Боровое. На момент прибытия спасателей происходит факельное горение газа из подземного газопровода. Миасский гарнизон не допустил распространения огня на населенные пункты.

"Причиной стала разгерметизация. Инцидент не отразится на потребителях. Газоснабжение не прекращалось ни на минуту. Участок был оперативно отключен", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы компании "Газпром Трансгаз Екатеринбург" Денис Волков.

На месте аварии работает техника и сотрудники предприятия. Транспортировка газа идет по резервной ветке. Заменить поврежденный участок должны в течение суток.