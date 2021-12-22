В городах Урала воздух очистился благодаря модернизации заводов

Промышленные города Урала попали в повестку совещания правительства РФ. Рассказывая о реализации программы "Чистый воздух", вице-премьер Виктория Абрамченко привела пример Нижнего Тагила, который выбыл из списка самых грязных городов России.

Из 12 городов, ставших пилотными в эксперименте по квотированию выбросов, успехов достигли не все. Лучшие результаты в Новокузнецке, где благодаря глубокой модернизации ЕВРАЗа в воздух стало поступать на четверть меньше загрязняющих веществ. На втором месте Челябинск, за счет досрочной рекультивации городской свалки снизивший негативное влияние на 20 процентов. Меньше, чем на процент улучшилась ситуация в Магнитогорске, Красноярске и Омске. Норильск вообще не показал положительной динамики. На этом фоне Нижний Тагил выглядит неплохо: всем участникам эксперимента ставили задачу за год сократить совокупные выбросы на четыре процента, и уральский город ее выполнил.

Чтобы понять, много это или мало, стоит заглянуть в государственный доклад "О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2020 году", опубликованный Минприроды РФ 13 декабря. Среди городов с наибольшим загрязнением воздуха по итогам прошлого года "лидировал" Норильск - он выбросил в атмосферу 1875,1 тысячи тонн загрязняющих веществ. Города УрФО заняли в антирейтинге следующие позиции: пятая строчка отдана Рефтинскому городскому округу (229,7 тысячи тонн), седьмая - Магнитогорску (185,6), 11 и 12 места разделили Нижний Тагил и Челябинск (их "вклад" в загрязнение оценивается в 122 и 121,4 тысячи тонн). Далее следует Качканар (82,3), Сургут (53,5) и Пелым (29,3). Екатеринбург и Тюмень заняли 42 и 43 места (соответственно 22,1 и 21,9 тысячи тонн) из 47 позиций перечня.

Среди трех уральских городов, вошедших в эксперимент по квотированию выбросов, в прошлом году положительную динамику показали Челябинск (минус 13,04 процента) и Магнитогорск (минус 8,12). А Нижний Тагил, по данным Росприроднадзора, надымил даже несколько сильнее (плюс 0,58 процента). Тем заметнее, по мнению экспертов, его результаты в 2021 году. Челябинск и Магнитогорск по снижению негативного влияния предприятий заметной динамики не показали. Впрочем, итоговые данные за год появятся не раньше января, отметили в минэкологии Челябинской области.

В департаменте информполитики Свердловской области успехи Нижнего Тагила в значительной степени объясняют модернизацией производства на крупнейшем в регионе меткомбинате ЕВРАЗ НТМК, в которую уже вложено более 370 миллионов долларов. Завершено техническое перевооружение доменных печей, на которых установлены мощные системы аспирации, обеспечивающие современный уровень очистки воздуха. Кроме того, теперь печи потребляют меньше кокса, а значит, выбрасывают меньше углекислого газа.

Вопрос, достаточны ли эти усилия для соответствия квотам, которые в декабре впервые доведены до 423 предприятий в городах эксперимента? Как удалось выяснить "РГ", часть несогласных с ними загрязнителей уже направили возражения в Росприроднадзор. На согласование квот и корректировку экологических программ промышленникам по закону отводится три месяца. Затем исполнение начнут проверять надзорные ведомства.

Правда, штрафы для "уклонистов" по внесенному правительством РФ законопроекту не превысят 100 тысяч, а при повторном нарушении - полумиллиона рублей. Так что координаторам проекта пока приходится больше рассчитывать на добрую волю самих промышленников. Их вложения в "наилучшие из существующих технологий" многократно перекрывают штрафные санкции. К примеру, тот же НТМК по экологической стратегии до 2030 года заявил о намерении дополнительно вложить в природоохранные мероприятия 15 миллиардов рублей. Крупнейший загрязнитель Челябинска "Мечел" сообщил, что инвестиции в природоохранные проекты до 2024 года составят 14,5 миллиарда.

В Челябинской области изначально брали курс на выстраивание партнерских отношений с промышленниками. Однако в случае с "Мечелом" власти потребовали заключения допсоглашения о проведении технического перевооружения опережающими темпами - до конца 2023 года. Кроме того, в регионе разработаны собственные параметры природоохраннной деятельности, заложенные в так называемый региональный экологический стандарт. Сегодня к нему добровольно-принудительно присоединились 16 крупнейших предприятий Южного Урала.

- Создан проектный офис по экостандарту, разработаны чек-листы - это взвешенное решение каждого хозяйствующего субъекта: подписывается топ-менеджментом, который берет на себя природоохранные обязательства, - пояснил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Работа строится в два этапа: сначала компании присоединяются, затем подтверждают свое соответствие экостандарту. Кстати, комиссией Госсовета по экологии этот опыт рекомендован к тиражированию в других субъектах РФ.

Стоит отметить, что в правительстве РФ намерены предусмотреть и персональную ответственность собственников заводов за уклонение от природоохраннных мероприятий. К примеру, в виде ограничений на выплату дивидендов, что может оказаться гораздо более действенной мерой, чем штрафы.

Прямая речь

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:

- С 1 сентября 2022 года эксперимент по квотированию выбросов распространится на все города, где остро стоит проблема качества воздуха. Их перечень будет сформирован по методике, утверждаемой минприроды. За основу принят расчет трех показателей состояния воздуха: стандартный индекс, наибольшая повторяемость превышения ПДК и комплексный индекс загрязнения. Распоряжение о новых участниках эксперимента будет подписано до 1 июля, так что им не следует откладывать экологические мероприятия в долгий ящик.