В Курганской области из-за снегопада отменили автобусы

С шести часов утра 22 декабря и до особого распоряжения Госавтоинспекция ввела из-за снегопада временное ограничение движения пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения в Курганской области.

Как уточнили в ГИБДД, конкретно это касается трасс Р-254 Иртыш 55 по км 259 км, Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган со 125 по км 356 км, а также автомобильной дороги регионального значения Курган - Куртамыш - Целинное. По этим направлениям автобусы пока ходить не будут.

Снегопад начался в Зауралье вчера вечером и не прекращается до сих пор. По прогнозу синоптиков, за два дня снежный покров местами может достигать до 15-20 сантиметров. Ситуация осложняется тем, что идет мокрый снег, тут же образуется гололед и снежный накат. Это уже привело к ДТП с участием двух фур, которые столкнулись на трассе Иртыш в районе поселка Юргамыш. Как сообщают в соцсети спасатели Кургана, в результате лобового столкновения машин один из водителей скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция региона просит отказаться от поездок. В случае нештатной ситуации на дороге звонить в дежурную группу ОБДПС ГИБДД по телефону 25-64-90, либо 102, либо на единый номер вызова службы экстренного реагирования 112.