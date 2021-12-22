В Курганской области в пандемию активизировались фирмы-однодневки

По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, в Курганской области наблюдается всплеск активности фирм-однодневок. Пользуясь тем, что сейчас можно зарегистрировать бизнес дистанционно, мошенники пытаются на этом заработать, вовлекая в свои сомнительные дела молодежь.

Открыть организацию и стать ее директором или учредителем сейчас проще простого. Для этого можно не выходить из офиса или, наоборот, находиться за тысячи километров от него. Достаточно подать через Интернет в налоговую инспекцию заявление на регистрацию и получить по электронной почте готовые документы. Просто, быстро, удобно. С одной стороны, это хорошо. С другой - исчезло и важное преимущество старой системы - возможность налоговика пообщаться с заявителем лично.

- Когда документы принимали наши специалисты, они уже по внешнему виду человека могли определить: это не реальный руководитель, особенно если пришел с сопровождением, - поясняет начальник отдела регистрации и учета инспекции ФНС по городу Кургану Наталья Коваль. - Человек порой и сам не скрывал, что его "попросили". Специалисты старались отговорить от дальнейших действий, объясняя последствия авантюры. Иногда это удавалось. Сейчас же мы не видим заявителей.

- Такие компании создаются для того, чтобы прикрыть чьи-то истинные намерения - как правило, преступные, - поясняет старший государственный налоговый инспектор Александр Блюмкин, - например, с целью наращивания вычетов для конкретных организаций. По сути, это мошеннические действия по возмещению сумм уплаченных налогов. Или для операций со счетами, когда между организациями заключаются фиктивные сделки с целью оптимизации налогообложения либо манипуляций с расчетными счетами.

Подставные фирмы наносят огромный урон государству, посягают на экономическую безопасность, подчеркивают в УФНС. Их используют для хищения средств из бюджетов различных уровней, для контрабанды и уклонения от уплаты налогов, обналичивания откатов при госзакупках. Схема банальная: стоимость продукции, работ или услуг завышается и, чтобы получить средства на откаты, подрядчик включает в цепочку фирму-однодневку.

Поэтому налоговики и силовики серьезно взялись за такие структуры. По данным начальника отдела регистрации и учета регионального управления ФНС Олега Чубейко, по фактам незаконного использования документов для образования юридических лиц в 2019 году было возбуждено 27 уголовных дел, в 2020-м - 26, за девять месяцев нынешнего - 18. Кроме того, мировые судьи вынесли 25 постановлений о дисквалификации номинальных руководителей.

Жулики тщательно скрывают свои намерения, но все равно себя обнаруживают. Чаще всего их выводят на чистую воду налоговики после проверок отчетности или привлечения к административной ответственности за какое-то нарушение. У специалистов глаз наметан: они могут вычислить лжепредпринимателя даже по почерку. В УФНС рассказывают: когда обычные люди из реального бизнеса создают организацию, обязательно допустят какие-то мелкие ошибки в документах, а у аферистов все идеально, комар носа не подточит.

У налоговиков глаз наметан: они могут вычислить лжепредпринимателя даже по почерку

Налоговые правонарушения с номинальными директорами нередко тянут за собой целый шлейф других преступлений. Как рассказала "РГ" начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по городу Кургану Ирина Артюхова, как-то в дежурную часть поступил вызов: на магазин совершено разбойное нападение. Сотрудники полиции обнаружили на месте женщину с ножевым ранением, которая сообщила, что из кассы похищены деньги, а собственника магазина она не знает. По ЕГРЮЛ установили хозяина торговой точки - им оказался опустившийся грязный пьянчужка. По его словам, он оформил на себя магазин за вознаграждение, подписал кучу каких-то бумаг, не читая и не вникая в суть. Сотрудники полиции выявили в городе более десяти таких же точек, фактический собственник которых продавал через торговую сеть контрафактные алкоголь и сигареты. Чтобы избежать уголовной ответственности, если нагрянет полиция, он и оформил подставного директора.

Еще пример: известная в Кургане организация занималась утилизацией бытовых отходов, в том числе медицинских. На нее поступили жалобы. Когда стали разбираться, оказалось, что предприятие зарегистрировано на женщину, которая живет в землянке, не имеет ни образования, ни лицензии на ведение такой деятельности. Впрочем, настоящего директора тоже нашли.

Интересно, что в последнее время номинальные руководители сильно помолодели. Теперь на эту роль все чаще приглашают не бомжей, а молодых людей от 18 лет, в том числе студентов. Организаторы, как правило, иногородние - находят ребят из глубинки, которые живут в общежитиях и нуждаются в деньгах. По неофициальным данным, за организацию юрлица платят 50 тысяч, а ИП - 30 тысяч рублей. Олег Чубейко признался, что специально ходил на родительское собрание в колледж - убеждал, что не стоит за копейки портить себе жизнь. С судимостью не возьмут ни в одну серьезную организацию. Но желание быстро и легко заработать у молодежи часто берет верх.

С созданием фиктивных компаний сталкиваются и нотариусы. Как рассказал президент областной нотариальной палаты Виталий Раев, они чаще всего имеют дело с номинальными учредителями, а не директорами. Тем требуется только одно нотариальное действие - засвидетельствовать подлинность подписи на заявлениях.

- Нотариус лишь удостоверяет, что именно этот человек здесь расписался, - поясняет Раев. - По закону мы не имеем права даже проверять дееспособность этих лиц, не говоря уже о том, чтобы передать информацию в правоохранительные органы. Существует тайна совершения нотариального действия: нотариус не вправе разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности, если только не возбуждено уголовное дело. Единственное, что он может сделать, подозревая незаконную схему, - отказать в услуге.

Он рассказывает, что раньше были нередки случаи, когда к нотариусу приводили бомжей или студентов, чтобы формально продать им уже существующую организацию. Сейчас таких сделок стало гораздо меньше.

Между тем

Проверить, участвовал ли когда-либо человек в сомнительных схемах, несложно: для этого в ФНС есть удобный сервис - "Прозрачный бизнес".