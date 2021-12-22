РФ рассчитывает, что резолюция СБ ООН поможет нарастить содействие Афганистану

Российская сторона рассчитывает, что резолюция Совбеза ООН, которая облегчает оказание гуманитарной помощи Афганистану, позволит максимально помочь этой стране.

"Рассчитываем, что принятый документ позволит максимально нарастить масштабы гуманитарного содействия с подключением ООН, гуманитарных агентств, доноров, региональных организаций, а также на двустороннем уровне. Эта помощь должна быть предоставлена афганцам оперативно, без каких-либо предварительных условий", - заявила заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Проект резолюции был предложен США и единогласно одобрен всеми постоянными и непостоянными членами Совбеза ООН.

В резолюции, в частности, предлагается вывести из-под санкций организации, связанные с движением "Талибан" (запрещено в РФ) в целях предоставления им гуманитарной помощи. Кроме того, в документе отмечено, что выплата денежных средств, а также предоставление товаров первой необходимости не являются нарушением санкций.