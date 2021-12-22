Россия предложила помощь Турции для борьбы с террористами в Сирии

Российская сторона предложила помощь Турции в борьбе с террористами в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, об этом заявил на пресс-конференции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Речь идет в первую очередь про вывод боевиков из южной части Идлиба за трассу М4, а также - о расположении российских и турецких наблюдательных пунктов вдоль этой трассы.

"Мы предложили турецкой стороне свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами. И вопрос сейчас находится на рассмотрении турецкой стороны", - сказал дипломат. Он отметил также, что Москва "очень надеется, что следующий год в этом плане принесет позитивные результаты, и нам удастся избавиться от той террористической угрозы, которая исходит с территории Идлиба".

По словам Лаврентьева, турецкая сторона прикладывает усилия для борьбы с террористами, но "процесс затянулся". Поэтому стороны "до сих пор не могут выйти на те договоренности, которые были достигнуты 5 марта 2019 года между нашими президентами".