Россия увеличила запасы газа в 2021 году на 1 трлн кубометров

Прирост запасов газа в нашей стране за 2021 год составил 1,017 трлн кубометров, прирост запасов нефти - 628 млн тонн. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

По его словам добыча нефти в 2021 году ожидается на уровне 517 млн тонн, а природного газа - 740 млрд кубометров.

Как уточнил глава "Роснедр" Евгений Петров, основные объемы прироста запасов нефти и газа были получены в результате доразведки на уже разрабатываемых участках.

По данным, представленным в государственном докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов России в 2020 году", извлекаемые запасы нефти по состоянию на 1 января 2021 года в России - 31,43 млрд тонн, а запасы природного газа - 71 трлн кубометров.