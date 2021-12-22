Россияне смогут оформить таможенную декларацию с помощью приложения

Федеральная таможенная служба намерена запустить мобильное приложение для авиапассажиров. Об этом заявил глава ФТС Владимир Булавин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Оно позволит в простом, наглядном и понятном для любого гражданина виде оформить пассажирскую таможенную декларацию. Можно будет в режиме онлайн рассчитать сумму и произвести оплату таможенных платежей", - пояснил Булавин, отметив, что таможенное администрирование становится все более быстрым и удобным не только для бизнеса, но и для граждан.

Кроме того, ФТС намерена разработать электронный сервис, который в интерактивном режиме подскажет гражданам о необходимости предъявления таможенным органам багажа и документов при пересечении границы.

Планируется, что оба сервиса будут запущены в первом полугодии 2022 года.