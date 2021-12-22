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22.12.2021 16:16
Рубрика: Экономика

Российская авиакомпания впервые выполнила рейс на биотопливе

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российская авиакомпания S7 выполнила первый в стране рейс с использованием биотоплива. Самолет летел без пассажиров из Тулузы в Москву, бак был заправлен классическим авиакеросином с 10-процентной долей биотоплива.

Фото: Photoxpress
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Как сообщила пресс-служба компании, речь идет о sustainable aviation fuel (SAF) - смеси на основе органических соединений и авиакеросина. Это позволило, по оценкам S7, сократить выбросы углекислого газа в атмосферу во время перегоночного рейса на 7% (1,7 тонны). Компания предлагает сертифицировать SAF в России и начать его использование на регулярных рейсах.

Требование о частичном переводе транспорта на биотопливо содержится в директиве Евросоюза по возобновляемым источникам энергии (Renewable Energy Directive). Из нее следует, что уже в прошлом году ведущие страны ЕС должны были нарастить долю использования биотоплива на транспорте до 10%. Там в основном идет речь об этаноле, который используется при выпуске бензина марки E10.

Что касается самолетов, то перелет на смеси SAF весной этого года был проведен во Франции авиакомпанией Air France на самолете Airbus A350. Тогда доля биотоплива достигала 16%. Самолет S7, на котором совершен рейс на биотопливе, марки A320neo. По словам главы Airbus в России Жульена Франьятта, все самолеты европейского производителя уже сертифицированы для полетов на 50% смеси SAF. Этот показатель будет доведен до 100% к концу десятилетия.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Европа Франция Компании Авиация S7 Airlines Биотопливо

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