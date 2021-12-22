Российские производители встраиваются в мировой рынок микроэлектроники

Компания Toyota заявила, что будет использовать электронные компоненты с внешними дефектами, которые ранее отправлялись на утилизацию. Об этом пишет издание GizChina. Заявлено, что это не повлияет на безопасность и характеристики автомобилей. Решение вызвано необходимостью решить проблемы, вызванные нехваткой микросхем.

Сложившийся дефицит всего, в чем есть хоть небольшая доля электроники - видеокарты, смартфоны, ноутбуки, автомобили, - принято объяснять самыми разными факторами. Среди них разрыв логистических цепочек, нехватка контейнеров, очереди в портах и многое другое. В реальности же все прозаичнее.

"Нынешний кризис вызван бурным ростом спроса. По данным IDC, в деньгах - на 11 % в 2020 г., 17 % в 2021 г. Мы наблюдаем резкий рост серверных мощностей, продаж ноутбуков, спад продаж автомобилей меньше ожидавшегося и прочее. Для сравнения - типичный докризисный годовой рост для такого рынка - 3-4 %. Без ковида и прочих факторов ситуация не была бы столь критичной. Да, не было бы такого роста спроса, а затем - не было бы стольких факторов, сдерживающих рост производства. Но имеющиеся фабрики не просто не простаивают, фабрики перегружены заказами", - отмечает Олег Артамонов, эксперт в области "Интернета вещей".

Пострадали заказчики среднего уровня, которые раньше получали то, что не выбирали мировые IT-гиганты, закупающие миллионы чипов и процессоров по предзаказам, сделанным на несколько лет вперед.

Защитить производство и инфраструктуру может локализация производства в России, чтобы обеспечивать хотя бы базовые потребности. Но это практически невозможно реализовать.

"Сегодня ни одна страна не способна обеспечить полный цикл производства микроэлектроники - разработчики и производители ключевых современных компонентов производственного цикла (современных технологических материалов, специального технологического оборудования, систем автоматизированного проектирования, изготовления фотошаблонов, пластин с кристаллами заказных элементов) рассредоточены по всему миру. Особенно если речь идет о передовых технологических процессах", - пояснил "РГ" генеральный директор "Байкал Электроникс" Андрей Евдокимов.

По прогнозам, рынок микроэлектроники в мире вырастет к 2022 году до 482 млрд долларов, в России он пока чуть превышает 1 млрд рублей

Реализация независимого собственного цикла производства микроэлектроники - задача стратегическая. "Каждое государство стремится к технологической независимости. Такие планы реализуются и в США, и в Китае, Евросоюзе, Южной Корее. Такие цели заложены в Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года", - сообщили "РГ" в минпромторге.

Однако локализация не является единственной причиной для формирования собственных производств. Запускать фабрики по производству микроэлектронных компонентов нужно с прицелом на глобальный рынок. Так, по словам замглавы минпромторга Василия Шпака, образовавшийся на фоне произошедшего скачка цифровизации спрос на микроэлектронику открывает новые ниши в глобальных цепочках поставок. И на захват этих ниш направлены усилия минпромторга.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Олег Капранов

"Для нас, в первую очередь, приоритетно создание тех компонентов, от которых зависит функционирование ключевых блоков и узлов электронного прибора, таких как микропроцессоры и микроконтроллеры. Также целесообразна локализация производства тех устройств, которые имеют высокий потенциал по применению и сбыту (память, СВЧ-компоненты, аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи, пассивные компоненты)", - сообщил Шпак "РГ".

Баланс рынка отечественной микроэлектроники в РФ в 2020 году составил 1135 млрд руб. При этом объем российского производства оценивается в 1034 млрд руб., а импорт продукции - 101 млрд руб. (по данным Мосстата, Росстата, ФТС, анализа ГБУ "АПР"). 99,1% продукции используется внутри страны, 0,9% уходит на экспорт. При этом на мировом рынке Россия занимает менее процента - 0,8%. В стране 15% приходится на военные разработки, 3% на гражданские и 82% составляет импорт, по данным АНО "Цифровая экономика".

"По целому ряду направлений производство практически отсутствует. Например, производство печатных плат. "Это один из самых сложных процессов в производстве радиоэлектроники, и это то, чего сегодня в стране фактически нет. Мы не умеем сер

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Олег Капранов

ийно производить такие компоненты, а они являются ключевыми для сроков поставки, для формирования себестоимости и даже, когда мы говорим про формирование спроса на российскую электронно-компонентную базу (ЭКБ), его невозможно формировать, когда твои платы делаются где-то в другом месте", - заявил "РГ" управляющий директор Yadro Алексей Шелобков.

"Стратегия развития электронной промышленности России предусматривает рост применения отечественной электроники в 2,7 раза к 2030 году. С января 2022 года для признания вычислительной техники российской необходимо использование центрального процессора, произведенного или разработанного в России. С 2021 года не менее 50%, а с 2023 году уже не менее 70% закупаемой госзаказчиком вычислительной техники должно быть российской", - пояснил Андрей Евдокимов.

Сейчас наша вычислительная техника может использовать как российские, так и иностранные процессоры. С 2022 года - только отечественные. Сейчас ведется обсуждение смягчения данного требования. Кроме того, вводится приоритет техники на российских процессорах в госзакупках, то есть если на торгах есть заявка с техникой на российских процессорах, остальные заявки не рассматриваются.

У инженеров нет разрыва в компетенциях в том, что касается аппаратной разработки. Однако из-за малого числа компаний, занимающихся разработками для рынка, они не вовлечены в глобальные процессы и из-за этого не очень актуальны. Сегодня эта ситуация меняется. Создаются новые компании, а небольшие команды инженеров приходят в крупные холдинги и получают возможности для развития, так как это, например, произошло с покупкой группой "Вартон" доли в компании CloudBEAR, российском разработчике процессорных IP-ядер на базе RISC-V.

Еще одним фактором, усложняющим процесс создания производств, является отсутствие отечественного оборудования. Импортное оборудование постоянно находится под угрозой санкций, что чревато полной остановкой производств. По словам руководителя одного из предприятий, при производстве кристаллов альтернативы импорту оборудования попросту нет. "Ключевое оборудование ростовое - Германия, оборудование для резки кристаллов с точностью в 20-30 микрон - Япония, оборудование для шлифовки - также Япония, оборудование для прецизионной мойки - США", - заявил собеседник "РГ".

В минпромторге запустили целый ряд проектов - по электронному машиностроению, включающий в себя работы по литографическому оборудованию, фотошаблонам, оборудованию для плазмохимического осаждения и травления. В частности, таким проектом является "Листопад", реализуемый компанией "Лассард", в рамках которого впервые в России будет создана многотигельная установка, позволяющая производить монокристаллы арсенида галлия и германия, которые применяются для производства лазерных диодов, фотоприемников и СВЧ-электроники. В рамках контракта на 1,2 млрд рублей опытный образец установки минпромторг намерен получить уже в 2025 году, а к 2026 году начать серийный выпуск.

"Сегодня в России монокристаллы GaAs и Ge не производятся. Купить оборудование для их выращивания на открытом рынке невозможно: производители разрабатывают установки в основном для внутреннего использования, - отмечает исполнительный директор "Лассарда" Олега Нефедов. - То, что мы сейчас делаем - кристаллы для лазеров и соответствующее оборудование, - очень круто, но недостаточно. Это супердорогое оборудование и производство. И чтобы перейти на следующую стадию, нужен мощный рывок. С реализацией проекта, разработкой нового оборудования мы понимаем, что к 2025 году доберем существенный объем компетенций. Но самое главное - мы поставим и отработаем технологию".

После спада на 19% в 2019 году продажи микроэлектронных компонентов в мире начали восстанавливаться и в 2020 году выросли на 7,3%, составив 449,8 млрд долл., говорится в отчете Gartner. В разгар пандемии сегменты автомобильной и промышленной микроэлектроники и часть потребительского сегмента сильно пострадали, но выиграли те, кто выпускает компоненты продукции для дистанционной работы и обучения. По прогнозу IDC, рынок микроэлектроники в мире вырастет к 2022 году до 482 млрд долл.