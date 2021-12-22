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Рубрика: Экономика

Рубль удивил: Подведены итоги 2021 года

Текст: Георгий Панин
Событием вторника и даже всего декабря стал резкий дневной взлет цены газа в Европе: с 1700 до 2200 долларов и выше за тысячу кубометров. Это связано во многом с сокращением поставок по газопроводу "Ямал-Европа" и отсрочкой сертификации "Северного потока-2".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На этом фоне поднялась и цена нефти как альтернативного ресурса. Но увеличение было относительно небольшим: с 71,7 доллара до 73,5 доллара за баррель Brent. Но курс рубля на это особо не реагировал, отклоняясь на 2-3 копейки вверх и вниз от уровня 74 рублей за доллар.

Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
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Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман объяснил, как дальше поведет себя рубль. А также рассказал об ожиданиях от рубля в 2021 году:

- В среду выйдет значимая статистика. Запасы нефти в США, как предполагают эксперты, снизились за неделю на 2,6 млн баррелей. Если такой прогноз оправдается, нефть и рубль могут получить дополнительное стимулирование.

А для позиционирования доллара на Форекс важными будут данные о ВВП США, который, как ожидается, поднялся на 2,1% в третьем квартале.

Из российских новостей инвесторы обратят внимание на объем промпроизводства в ноябре. Предполагается, что он вырос на 5% год к году, тогда как в октябре рост составлял 7,1%.

До конца недели на курс могут повлиять также противодействующие драйверы. 23 декабря большая пресс-конференция Владимира Путина. Такое событие обычно выступает позитивом для российской валюты.

В этот же день выйдут данные по безработице, потребительской инфляции, доходах и расходах физических лиц в США. Потом постепенно торговая активность будет угасать, поскольку уже с 24 декабря объемы будут ограничены из-за праздников в США.

Рубль на текущей и в начале следующей недели будет поддерживаться также налоговым периодом с продажей валюты экспортерами. С другой стороны, новогодние бонусы, закрытие позиций нерезидентами и конвертация рублей в валюту начнут играть против российской валюты.

Таким образом, есть вероятность невысоких колебаний курса из-за равномерного противоположного влияния различных драйверов. Наиболее вероятный диапазон движения курса на текущую неделю составляет 73,1-74,9 рубля за доллар и 82,5-84,1 рубля за евро.

В целом, подводя итог уходящему году для курса рубля, нужно отметить редкостную его устойчивость. В начале года на фоне продолжающейся пандемии можно было предположить его ослабление, тем более имея опыт взлета курса доллара до 81 рубля в 2020 году. Однако такого не произошло, из-за многих обстоятельств.

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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В частности, это общее ослабление доллара в мире в первой половине 2021 года, мягкая политика ведущих центробанков и оптимизм на рынках рисковых активов, неожиданный подъем цен энергоносителей и других экспортных товаров.

Рубль провел этот год молодцом, ровно, в среднем на рубежах 74-75 рублей за доллар, где его и завершает. Отклонения вниз и вверх ограничивались уровнями 69 и 78 рублей за доллар, что следует признать относительно невысокой волатильностью.

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