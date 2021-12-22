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22.12.2021 19:00
Рубрика: Общество

Русское географическое общество подвело итоги важнейших экспедиций 2021 года

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Руководители и участники ключевых экспедиций Русского географического общества итоги сезона 2021 года подвели в формате виртуальной медиагостиной. Площадками стали пресс-центр МИА "Россия сегодня" в Москве и штаб-квартира РГО в Санкт-Петербурге.
Исследования "Таллинского перехода" позволят создать интерактивную карту погибших кораблей. Фото: Российское географическое общество Исследования "Таллинского перехода" позволят создать интерактивную карту погибших кораблей. Фото: Российское географическое общество
Исследования "Таллинского перехода" позволят создать интерактивную карту погибших кораблей. Фото: Российское географическое общество

Обсуждали в том числе и открытия, сделанные в четырех наиболее важных экспедициях. В плане находок самое перспективное место - курган Туннуг в знаменитой Долине Царей (Тыва). Создан из камня, глины и дерева, находится в вечной мерзлоте, благодаря чему ученые находят невероятные артефакты хорошей сохранности.

Фото: предоставлено Минобороны РФ
Минобороны и Русское географическое общество подвели итоги совместной работы

Сам курган обнаружили еще в 1971 году, однако не начинали раскопки из-за заболоченной местности. Обстоятельно изучать стали с 2018 года. Труднодоступная местность имеет и преимущества: именно болота остановили непрошеных гостей, и курган не был разграблен. Это важно: на южной периферии кургана в могиле молодой женщины обнаружены 82 предмета, 65 из которых - из золота. Чтобы не привлечь мародеров, находки засекретили. Сейчас между сезонами курган охраняют.

Из свежих артефактов - скифская корона. Хоронили знатных людей в Туннуге с IX века до н.э., однако найденные вокруг погребения относятся и к началу нашей эры, и к Средневековью. Называя захоронение "раннескифским", ученые уточняют, что мы имеем дело с разными культурами и племенами. Найденная корона в глазах обывателя вполне логично дополняет картину раскопок: ну корона, а что не так, если вся долина именуется Долиной Царей? Но не все так просто. Предметы указывают на племена, которые в Южной Сибири жили "без явно выраженной социальной иерархии". И зачем корона, если нет короля? Именно поэтому Туннуг - это клондайк для археологов. Мы уже немало узнали о своих предках. И еще больше узнаем.

Нашим героическим предкам посвящена и экспедиция "Алсиб", которая принесла много новых знаний о воздушной трассе из Аляски в Сибирь, по которой в годы Великой Отечественной войны американские самолеты перегоняли в СССР. Поиски не ограничены окончанием поставок по ленд-лизу. В 1947 году самолет С-47 "Дуглас" совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Удивительная история: командир экипажа Максим Тюриков спас пассажиров, но сам с частью экипажа и пассажирами отправились за подмогой. И... все они бесследно исчезли. Оставшиеся у самолета люди три недели выживали в ужасных условиях, обморозились, но дождались помощи. Сейчас этот "Дуглас" на реставрации в Новосибирске, после чего займет достойное место в экспозиции парка-музея освоения Севера в Красноярске.

Еще две знаковые экспедиции - исследование Курильской гряды (силами РГО и Экспедиционного центра минобороны) и подводно-поисковая экспедиция "180 миль до Ленинграда: история Таллинского прорыва на современной морской карте. Комплексное подводное исследование к 80-летию Таллинского перехода".

Курган Туннуг в Долине Царей - клондайк для археологов. Благодаря раскопкам мы уже немало узнали о своих предках. И еще больше узнаем 

В конце августа 1941 года в Финском заливе разыгралась трагедия: из 225 кораблей Балтийского флота, эвакуировавших последних защитников и население из Таллина, фашисты потопили 62 судна. Погибли более 15 тысяч человек. Было обследовано полтора десятка судов на дне. Важным итогом стала идентификация двух судов, погибших утром 29 августа 1941 года - транспорты ВТ-584 "Найссаар" и ВТ-501 "Балхаш".

...Кстати, вчера завершилась и грандиозная экспедиция "Россия-2021". Это проект РГО, Федерации спортивного туризма и министерства просвещения. За 292 дня участники прошли, проехали и проплыли вдоль границ России 35 тыс. км.

Общество Наука

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