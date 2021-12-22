Сенаторы Беларуси приняли обращение к парламентариям ЕС

С призывом не создавать опасную ситуацию в области региональной безопасности, которая не отвечает интересам народов всех европейских стран, обратились к своим коллегам в ЕС белорусские парламентарии на сессии верхней палаты Национального собрания.

В обращении, которое 22 декабря зачитал председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, констатируется, что "парламентарии европейских стран с бессмысленной настойчивостью проявляют обеспокоенность ситуацией в Беларуси, а не обращают внимания на серьезные проблемы своих стран и народов".

В Минске, подчеркивается в документе, вызывает неприятие и осуждение, что "белорусская тематика рассматривается на основе откровенных фейков и ложной информации, поступающей от людей, которые призывами к санкциям предают свою страну - Республику Беларусь". В этой связи сенаторы категорически отвергают утверждения "о причастности белорусской стороны к созданию миграционного кризиса на границе с Европейским союзом". Они констатируют, что Беларусь не является причиной и источником этой проблемы. Люди бегут от войны и нищеты из стран Ближнего Востока. "Вами, европейскими политиками, этим беженцам была обещана лучшая жизнь", - напоминается в обращении.

Белорусские сенаторы, в отличие от своих европейских партнеров, не понаслышке знают ситуацию на границе. Совет Республики с первого дня помогает обездоленным людям, "для них созданы приемлемые условия, ситуация находится под контролем", - отмечается в документе. В то же время, в нем акцентируется внимание европарламентариев, что именно польское руководство переступило множество красных линий в отношении беженцев, перешло границы здравого смысла и человеческой морали. Это подтверждают и рассказы польского военнослужащего, который попросил в Беларуси политического убежища.

"Преступные действия польской стороны по жестоким расправам над мигрантами на границе тщательно задокументированы и проанализированы правоохранительными органами Беларуси. Все материалы будут переданы в международные организации и межпарламентские структуры", - заявляют сенаторы. Они напоминают, что уже призывали европейских парламентариев и чиновников услышать правду о миграционном кризисе, позицию белорусской стороны, требовали не нарушать нормы международного права.

В своем очередном обращении сенаторы настаивают прекратить распространять не соответствующую действительности информацию о своей стране, вмешиваться в ее внутренние дела, "создавать опасную ситуацию в области региональной безопасности, что не отвечает интересам народов всех европейских стран, в том числе Республики Беларусь".