Шойгу: Активность НАТО у границ РФ растёт

Из-за активности Североатлантического альянса (НАТО) вблизи российских границ военно-политическая обстановка в текущем году была сложной. Такое заявление, выступая в среду на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны РФ, сделал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в уходящем году сложная военно-политическая обстановка сохранялась, активность НАТО у границ России росла, система контроля над вооружениями продолжала деградировать, а террористическая угроза усиливалась. И все эти вызовы, отметил военачальник, усугубляла пандемия коронавируса.

Около месяца назад на коллегии военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена повышать потенциал сил неядерного сдерживания, поскольку НАТО продолжает наращивать свою активность вблизи российских границ.