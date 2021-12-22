Новости

Шойгу: Активность НАТО у границ РФ растёт 19:48
Большинство американцев уверены в негативном влиянии Facebook на общество 19:44
Хинштейн сообщил о проекте по проверке желающих получить оружие в ФСБ и МВД 19:42
Шойгу: Россия первой в мире построила в Арктике крытый бассейн 19:39
Дмитрий Чернышенко: В России создано 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест 19:39
Шойгу: ВС РФ укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100% 19:38
Задержанные за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева заявили о раскаянии 19:33
В минздраве уточнили условия для вакцинации от коронавируса подростков 19:16
Найдена самая дешевая квартира в Москве 19:11
В Смоленске арестован ректор вуза с майнинговой фермой 19:10
Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга гарантии безопасности 19:08
Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели из СИЗО в городскую больницу 19:06
Врачи спасли трехмесячного малыша со 100-процентным поражением легких 18:55
На дорогах Москвы - пробки 9 баллов 18:54
Третьяк прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине 18:51
На МЦД-2 остановлено движение 18:50
ВОЗ: в 2022 году вакцин хватит, чтобы привить все взрослое население мира 18:46
Диетолог предупредил об опасности переедания из-за алкоголя на Новый год 18:44
МИД РФ: Запрет на вещание RT DE - попытка устранить конкурента 18:43
РФ рассчитывает, что резолюция СБ ООН поможет нарастить содействие Афганистану 18:38
Ярославль выбран столицей Тотального диктанта-2022 18:17
Мишустин: Инфляция в России - плата за открытость экономики 18:02
Исследование: Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России 17:56
Медведев раскритиковал попытки стран присвоить себе право определять повестку по климату 17:54
Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 19:48
Рубрика: Власть

Шойгу: Активность НАТО у границ РФ растёт

Текст: Иван Петров

Из-за активности Североатлантического альянса (НАТО) вблизи российских границ военно-политическая обстановка в текущем году была сложной. Такое заявление, выступая в среду на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны РФ, сделал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу: Российские военные являются гарантом мира в Сирии и Карабахе

По его словам, в уходящем году сложная военно-политическая обстановка сохранялась, активность НАТО у границ России росла, система контроля над вооружениями продолжала деградировать, а террористическая угроза усиливалась. И все эти вызовы, отметил военачальник, усугубляла пандемия коронавируса.

Около месяца назад на коллегии военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена повышать потенциал сил неядерного сдерживания, поскольку НАТО продолжает наращивать свою активность вблизи российских границ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси
Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по делу об убийстве
Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17
Украинский "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими