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22.12.2021 20:08
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал, чем в этом году жила армия

Текст: Юрий Гаврилов
В среду министр обороны Сергей Шойгу продолжил важный разговор о новых угрозах России, важности укрепления безопасности страны и укрепления ее Вооруженных сил, начатый днем ранее на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента РФ. На сей раз слова Шойгу были обращены к членам Общественного совета при Минобороны.
Фото: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости Фото: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

"В уходящем году сохранялась сложная военно-политическая обстановка, росла активность НАТО у российских границ, продолжала деградировать система контроля над вооружениями, усиливалась террористическая угроза", - сказал Шойгу общественникам. Он вкратце напомнил им ключевые моменты прошедшей коллегии и подчеркнул, что вставшие перед Россией вызовы усугубляла пандемия коронавируса.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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С этой бедой в Вооруженных силах, по оценке министра, справляются достаточно успешно. "Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям, в том числе вакцинации и ревакцинации личного состава, уровень заболеваемости в армии и на флоте ниже общероссийского в 2,3 раза, а летальности - в 50 раз", - привел он статистику. По словам Шойгу, несмотря на пандемию, Российская армия сохранила высокую боеспособность и в полном объеме выполнила плановые мероприятия.

Министр отметил, что в 23 регионах страны успешно работают 31 специализированный медицинский центр и инфекционный корпус, возведенные военно-строительным комплексом. Сорока двум субъектам РФ военные передали около тысячи тонн сжиженного кислорода. Российская военно-транспортная авиация доставила вакцину "Спутник V" в Сирию, Армению, Никарагуа и Ливию.

К плановым мероприятиям, о которых упомянул Шойгу, относится и программа профессионализации Вооруженных сил. "Сегодня укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96 процентов, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4 процента. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - подчеркнул министр.

Он также рассказал, как решаются социальные вопросы в армии. Результаты, что называется, налицо. В этом году денежное довольствие военных проиндексировали на 3,7 процента. В следующем - его планируют повысить его еще на 4 процента. "Выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих", - доложил Шойгу членам Общественного совета. А в Арктической зоне - на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа для них построили первый в мире крытый бассейн за восьмидесятой параллелью. Между прочим, в рамках экологической очистки Арктики военные за год вывезли оттуда 3 200 тонн металлолома. А всего с начала таких работ они переправили на материк более 28 тысяч тонн "железного мусора".

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Шойгу также сказал, что в целях совершенствования системы военной подготовки студентов решено создать военные учебные центры еще при восьми гражданских вузах.

Вообще на "наши" и "не наши" проблемы в минобороны не делят. Там решают задачи по -государственному, то есть в интересах всех страны и ее жителей. Особенно, если речь идет о серьезных бедах и больших проектах. Так, министр напомнил, что в этом году военных привлекали к ликвидации природных пожаров в Якутии, Карелии, Мордовии, Забайкальском крае, Иркутской, Свердловской, Кемеровской и других областях. "Военнослужащие участвовали в противолавинных и противопаводковых мероприятиях в Хакасии, Татарстане, Тыве, Приморском и Алтайском краях, на Камчатке. Силами Железнодорожных войск ведется реконструкция участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали", - сказал министр.

Он не забыл и о работе с юными кадетами и юнармейцами. А еще с гордостью говорил о наших миротворцах в Нагорном Карабахе и особой миссии российских военных в Сирии.

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