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22.12.2021 19:38
Рубрика: Власть

Шойгу: ВС РФ укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100%

Текст: Александр Степанов

Российская армия укомплектована военнослужащими по контракту почти на сто процентов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

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По его словам, Минобороны продолжает формировать профессиональную армию. Так, на сегодняшний день укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96 процентов. Военнослужащими по контракту других составов - до 99,4 процента. "Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - сказал Шойгу.

По словам министра, в этом году денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 3,7%, а в следующем его планируется повысить его еще на 4%. Кроме того, выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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