Шойгу: ВС РФ укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100%

Российская армия укомплектована военнослужащими по контракту почти на сто процентов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

По его словам, Минобороны продолжает формировать профессиональную армию. Так, на сегодняшний день укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96 процентов. Военнослужащими по контракту других составов - до 99,4 процента. "Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - сказал Шойгу.

По словам министра, в этом году денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 3,7%, а в следующем его планируется повысить его еще на 4%. Кроме того, выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих.