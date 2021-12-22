Смертность от COVID-19 за неделю снизилась на 9 процентов

Количество новых случаев COVID-19 в мире за неделю снизилось на 2 процента, а летальных исходов - на 9 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В эпидемиологическом бюллетене подчеркивается, что с 13 по 19 декабря коронавирусом заразились 4 177 622 человек. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 44 616 человека.

Значительный рост заболеваемости (на 53 процента) зафиксирован в Африке. Выросла там и смертность (на 15 процентов).

В странах Европы за неделю ситуация улучшилась - инфицированных стало меньше (минус 3 процента), смертность сократилась на 7 процентов.

В США выявили на 10 процентов меньше заразившихся, в Юго-Восточной Азии - на 12 процентов. Напомним, специалисты ВОЗ сравнивали данные за прошлую и позапрошлую недели.