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22.12.2021 13:01
Рубрика: Власть

Собянин пообещал дальнейшую поддержку бизнеса в условиях пандемии

Текст: Ирина Рыбникова
На пандемийный спад экономики Москва ответила ростом инвестиций в развитие инфраструктуры и адресной поддержкой бизнеса.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Это позволило удержать экономику от глубокой депрессии. "Спад продолжался всего несколько месяцев, а затем его сменил новый подъем", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
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По словам градоначальника, за неполный год рост инвестиций в столичную экономику составил 21,9 процента, а торговый оборот вырос на 11,8 процента. Немного просели туризм, общепит, индустрия гостеприимства, на которых коронавирусные ограничения отразились сильнее всего, но, как заверил мэр, и они потихоньку возвращаются на докризисный уровень. Антикризисная поддержка бизнеса, пообещал Собянин, будет действовать и в дальнейшем. "Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации", - пообещал мэр.

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