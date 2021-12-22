Составлен рейтинг недвижимости, интересной инвесторам

Склады последней мили возглавляют рейтинг наиболее привлекательных для инвестирования объектов по мнению участников рынка. Такие данные приводятся в исследовании российского рынка недвижимости PwC.

Эксперты провели опрос компаний-девелоперов коммерческой и жилой недвижимости, инвестиционных фондов, компаний-собственников и управляющих компаний. Респондентам предложили выбрать, какие нишевые рынки они считают наиболее привлекательными для инвестирования сейчас и в ближайшее время.

На первом месте оказались склады последней мили - за них проголосовали 59% респондентов. По их словам, на фоне сверхбыстрого развития сервисов моментальной доставки на рынке наблюдается дефицит подобных объектов.

Следующая ниша - коворкинги и сервисные офисы. Несмотря на то, что в России они появились уже несколько лет назад, а их темпы роста гораздо выше темпов роста классических офисов, сегмент все еще считается новым и развивающимся. Некоторые из респондентов считают, что коворкинг - это дополнительный продукт, необходимый для функционирования классического офиса. В аналогичном европейском опросе коворкинги и сервисные офисы находятся лишь на 17-м месте из 27.

Крайне востребованы у российских девелоперов офисы в центральном деловом районе. В Европе они расположены ближе к концу рейтинга.

Далее в российском рейтинге (и почти на тех же местах в европейском) расположились дата-центры, медицинские центры и дома престарелых. За дата центры проголосовали 34% респондентов, назвав их "складом для информации, а информация - это новая нефть". Такое же число поддержало медицинские центры - на фоне пандемии люди стали больше задумываться о здоровье. Также набирают популярность санатории - сегмент на стыке медицины и гостиничного бизнеса.

28% проголосовали за дома престарелых - нишевой рынок, сейчас практически не развитый в России. Однако сейчас в нашей ментальности отсутствует должная культура для его развития, а у общества недостаточно ресурсов на поддержание данной услуги, отметили участники опроса.

Мало востребованы у инвесторов помещения street-retail, они на 14-й строке рейтинга. В Европе в их привлекательность не верят вовсе - они находятся практически в хвосте рейтинга.

Разочаровались инвесторы в self-storage (16 место). При этом в Европе занимает достаточно высокую строку (9 место).

Студенческие общежития и коливинги набрали примерно одинаковое количество голосов (17-18 места). Респонденты весьма единодушны во мнении, что в России неподходящий для коливингов менталитет, отсутствует экономика проекта и перспектива развития.

"Даже главные бенефициары прошлых полутора лет по-разному смотрят на 2022 год: все игроки из складской недвижимости продолжают верить в рост показателей арендных ставок и продаж, а значительная часть жилых девелоперов уже ожидает стагнацию рынка после ограничения льготной ипотеки, - говорит директор, руководитель практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов. - В офисном секторе сократившийся спрос со стороны традиционных индустрий компенсируется активностью IT-гигантов, а также все еще ограниченным предложением, что поддерживает арендные ставки. Сегменты торговой и гостиничной недвижимости наиболее пострадали, но также постепенно восстанавливаются несмотря на ограничения. Несмотря на все изменения и давление пандемии, важно помнить, что рынок продолжает функционировать, а после любого спада всегда следует подъем".