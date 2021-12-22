Состоялось второе заседание общественного совета при Пробирной палате

21 декабря состоялось второе заседание Общественного совета при Федеральной пробирной палате, на котором обсудили приоритетные направления работы.
Так, участники собрания решили повышать открытость Пробирной палаты, мониторить качество работы с обращениями граждан, а также внедрение Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.
Кроме того, члены совета обсудили основные направления работы в информационном поле. Запланировано создание сайта Общественного совета в сети Интернет, через который граждане смогут направить свои обращения в Общественный совет. Также планируется создание тематических телеграмм-каналов для просвещения граждан при совершении ими операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.
На данный момент совет возглавляет Александр Маркин, ранее занимавший должность руководителя Пробирной палаты. В состав совета также входят его заместители Артeм Соколов (АКИТ) и Валерий Тумин (член "Российского союза налогоплательщиков").