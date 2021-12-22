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22.12.2021 16:52

Состоялось второе заседание общественного совета при Пробирной палате

21 декабря состоялось второе заседание Общественного совета при Федеральной пробирной палате, на котором обсудили приоритетные направления работы.

Фото: iStock
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Так, участники собрания решили повышать открытость Пробирной палаты, мониторить качество работы с обращениями граждан, а также внедрение Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.

Кроме того, члены совета обсудили основные направления работы в информационном поле. Запланировано создание сайта Общественного совета в сети Интернет, через который граждане смогут направить свои обращения в Общественный совет. Также планируется создание тематических телеграмм-каналов для просвещения граждан при совершении ими операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.

На данный момент совет возглавляет Алек­сандр Мар­кин, ранее занимавший дол­ж­ность ру­ко­во­ди­те­ля Про­би­р­ной па­ла­ты. В состав совета также входят его заместители Ар­тeм Со­ко­лов (АКИТ) и Ва­ле­рий Ту­мин (член "Рос­сий­ского со­юза на­ло­го­пла­тель­щи­ков").

Правительство Минфин Федеральная пробирная палата

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