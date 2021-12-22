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22.12.2021 19:09
Рубрика: Общество

Спасатели развертывают пункты обогрева в ряде регионов

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
В МЧС России сообщили, что в связи с резким похолоданием в некоторых регионах силы МЧС России приведены в режим повышенной готовности. Спасатели на федеральных трассах разворачивают пункты обогрева для водителей.
Спасатели на федеральных трассах разворачивают пункты обогрева для водителей. Фото: mchs.gov.ru Спасатели на федеральных трассах разворачивают пункты обогрева для водителей. Фото: mchs.gov.ru
Спасатели на федеральных трассах разворачивают пункты обогрева для водителей. Фото: mchs.gov.ru

Работа двух таких пунктов организована на опасных участках автодорог федерального значения М-2 "Крым", М-4 "Дон" в Тульской области и М-8 "Холмогоры" в Ярославской области. Мобильные пункты будут функционировать в круглосуточном режиме. В их состав входят палатки, укомплектованные печками, электрогенераторы и световые башни, а также полевая кухня.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости
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Также пункт обогрева развернут в районе пропускного пункта Верхний Ларс, где на Военно-Грузинской дороге застряли в пробке 365 большегрузов и 40 легковых автомобилей. В районе пункта пропуска работают психологи Главного управления МЧС России по РСО - Алания, осуществляют дежурство сотрудники ГИБДД и медики. Водителей информируют о ситуации и предлагают места в трех близлежащих гостиницах.

Уточнять обстановку чрезвычайное ведомство рекомендует и тем, кто намеревается отправиться в Южную Осетию. Из-за неблагоприятного прогноза и угрозы схода снежных лавин движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях запрещено до особого распоряжения. А в Иркутской области, в городе Киренске вчера произошло аварийное отключение электроснабжения.

"Под отключение попали 336 жилых домов, в которых проживают 1398 человек, из них 516 детей, и четыре социально значимых объекта", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях запрещено до особого распоряжения 

На ликвидацию аварии бросили специалистов и технику. Температура воздуха в Киренске вчера опустилась до минус 43 градусов.

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