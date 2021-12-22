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22.12.2021 08:18
Рубрика: Экономика

Торгпред США назвала импортозамещение в России отклонением от норм ВТО

Текст: Анастасия Селиванова

США считают, что импортозамещением и субсидированием внутреннего производства Россия нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО) и ограничивает выход на отечественной рынок иностранных производителей, в частности из самих Штатов.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Об этом говорится в отчете, подготовленном офисом торгового представителя США в ВТО. Документ посвящен "соблюдению обязательств России в ВТО". По мнению Вашингтона, "несоблюдение норм, правил и обязательств ВТО ставит американских работников и бизнес в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях".

В частности, представитель США считает, что нарушением норм являются локализация промышленного производства с предоставлением субсидий, сохранение продовольственного эмбарго на поставки из стран Запада, импортозамещение в ИТ-секторе и "ужесточение ограничений на торговлю" в период пандемии коронавируса. О каких именно ограничениях идет речь, в сообщении не уточняется.

Россия является членом ВТО с 2012 года, переговоры о вступлении в организацию длились почти два десятилетия. Одно из важных преимуществ членства в ВТО - возможность решать на этой площадке международные торговые споры.

Акцент на импортозамещении, отечественных сельхозпроизводителях и локализации промышленного производства Россия сделала после 2014 года и введения против нее санкций Запада. Эти действия стали ответной мерой, которая должна была защитить внутренний рынок от проседания на фоне ограничений международного финансирования. Эмбарго на поставки продукции тогда коснулось, в том числе, США.

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