Торгпред США назвала импортозамещение в России отклонением от норм ВТО

США считают, что импортозамещением и субсидированием внутреннего производства Россия нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО) и ограничивает выход на отечественной рынок иностранных производителей, в частности из самих Штатов.

Об этом говорится в отчете, подготовленном офисом торгового представителя США в ВТО. Документ посвящен "соблюдению обязательств России в ВТО". По мнению Вашингтона, "несоблюдение норм, правил и обязательств ВТО ставит американских работников и бизнес в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях".

В частности, представитель США считает, что нарушением норм являются локализация промышленного производства с предоставлением субсидий, сохранение продовольственного эмбарго на поставки из стран Запада, импортозамещение в ИТ-секторе и "ужесточение ограничений на торговлю" в период пандемии коронавируса. О каких именно ограничениях идет речь, в сообщении не уточняется.

Россия является членом ВТО с 2012 года, переговоры о вступлении в организацию длились почти два десятилетия. Одно из важных преимуществ членства в ВТО - возможность решать на этой площадке международные торговые споры.

Акцент на импортозамещении, отечественных сельхозпроизводителях и локализации промышленного производства Россия сделала после 2014 года и введения против нее санкций Запада. Эти действия стали ответной мерой, которая должна была защитить внутренний рынок от проседания на фоне ограничений международного финансирования. Эмбарго на поставки продукции тогда коснулось, в том числе, США.