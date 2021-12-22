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Стало известно, когда S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5

Текст:   Антон Благовещенский
22.12.2021,  
18:06
Фото: GSC Game Studio/YouTube Фото: GSC Game Studio/YouTube
Фото: GSC Game Studio/YouTube

Релиз шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 для игровой консоли PlayStation 5 состоится через три месяца после того, как игра выйдет на приставке Xbox, пишет Газета.Ru.

О договоренностях между корпорацией Microsoft и издателем игры GSC Game Studio сообщила вице-президент подразделения Xbox Лори Райт. В течение трех месяцев S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет Xbox-эксклюзивом.

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Напомним, что релиз игры намечен на апрель 2022 года. Следовательно, выход на PlayStation 5 можно ожидать в июле.

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Фото: iStock
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