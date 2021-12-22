Стало известно, когда S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5

Релиз шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 для игровой консоли PlayStation 5 состоится через три месяца после того, как игра выйдет на приставке Xbox, пишет Газета.Ru.

О договоренностях между корпорацией Microsoft и издателем игры GSC Game Studio сообщила вице-президент подразделения Xbox Лори Райт. В течение трех месяцев S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет Xbox-эксклюзивом.

Напомним, что релиз игры намечен на апрель 2022 года. Следовательно, выход на PlayStation 5 можно ожидать в июле.