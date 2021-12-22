Новости

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает 22:50
Фабрики игрушек удвоили выпуск товаров к Новому году благодаря нацпроекту 22:47
Число случаев заражения COVID-19 в Британии впервые превысило 100 тысяч 22:22
Скворцова рассказала, когда препарат от ковида "МИР-19" ждать в аптеках 22:21
Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Англии 22:17
Скворцова: Состояние больных улучшается уже после первой ингаляции “МИР-19” 22:09
Грызлов: Украина не предпринимает практических действий, чтобы прекратить огонь 22:00
Песков назвал очный формат пресс-конференции личным решением Путина 21:46
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности 21:15
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19" 21:15
Матвиенко поговорила с детьми в рамках акции "Елка желаний" 21:06
"Вектор": Разговоры о менее тяжелом течении “омикрона” преждевременны 20:56
Песков назвал порочной практику США преследования россиян в третьих странах 20:55
Песков рассказал об антителах Путина к коронавирусу 20:46
В России создан тест, способный сразу выявлять “омикрон” 20:40
В столице ждут мороз до минус 21 градуса 20:34
Синоптики предсказал сроки окончания морозов в Москве 20:17
Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин 20:09
Песков назвал "ковбойской реальностью" блокировку российских СМИ за рубежом 20:03
Татьяна Тарасова выписана из больницы 20:02
Шойгу: Активность НАТО у границ РФ растет 19:48
Большинство американцев уверены в негативном влиянии Facebook на общество 19:44
Хинштейн сообщил о проекте по проверке желающих получить оружие в ФСБ и МВД 19:42
Шойгу: Россия первой в мире построила в Арктике крытый бассейн 19:39
Дмитрий Чернышенко: В России создано 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест 19:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 22:17
Рубрика: В мире

Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Англии

Текст: Максим Макарычев

Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Котсуолдсе на юго-западе Англии, возраст которой составляет 5700 лет. Анализ ДНК останков тел выявил пять поколений большой семьи.

Фото: iStock
В Турции найден божественный алтарь времен Александра Великого

Группа исследователей изучила кости и зубы 35 человек в одной из наиболее хорошо сохранившихся неолитических британских гробниц, расположенной недалеко от деревни Хэзлтон в Котсуолдсе. По словам доктора Криса Фаулера из университета Ньюкасла, результаты исследования являются "поразительными". Ученые обнаружили, что 27 из 35 человек были биологическими родственниками из пяти непрерывных поколений одной большой семьи. Большинство из них родились от четырех женщин, у которых были дети от одного и того же мужчины, сообщает Guardian.

Гробница, известная как длинная пирамида из камней Хэзлтона-Норт, разделена на две L-образные области с камерами, а исследования показали, что мертвые тела хоронили из поколения в поколения рядом с женщинами, от которых они произошли. Это показывает, заключает доктор Фаулер, "что эти женщины в первом поколении были социально значимыми в памяти этого сообщества".

Доисторическая группа людей, о которой идет речь, жила около 3700-3600 лет до нашей эры и была одним из первых сообществ британских пастухов. Гробница была построена примерно через 100 лет после того, как из континентальной Европы в Англию было завезено и началось разведение крупного рогатого скота и зерновых культур. Прошло еще 700 лет, прежде чем началось строительство самого известного неолитического наследия - Стоунхенджа, отметили историки. По словам археологов, эти люди передвигались по местности и пасли животных. Они употребляли в основном молочные продукты, придерживались богатой белком диеты и делали горшки для хранения и приготовления пищи. Последние исследования показывают, что для них были очень важны семейные узы.

В мире Европа Великобритания Общество Наука

Главное сегодня

В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности
Госдума отменила обязательный техосмотр
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин
Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди