Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Англии

Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Котсуолдсе на юго-западе Англии, возраст которой составляет 5700 лет. Анализ ДНК останков тел выявил пять поколений большой семьи.

Группа исследователей изучила кости и зубы 35 человек в одной из наиболее хорошо сохранившихся неолитических британских гробниц, расположенной недалеко от деревни Хэзлтон в Котсуолдсе. По словам доктора Криса Фаулера из университета Ньюкасла, результаты исследования являются "поразительными". Ученые обнаружили, что 27 из 35 человек были биологическими родственниками из пяти непрерывных поколений одной большой семьи. Большинство из них родились от четырех женщин, у которых были дети от одного и того же мужчины, сообщает Guardian.

Гробница, известная как длинная пирамида из камней Хэзлтона-Норт, разделена на две L-образные области с камерами, а исследования показали, что мертвые тела хоронили из поколения в поколения рядом с женщинами, от которых они произошли. Это показывает, заключает доктор Фаулер, "что эти женщины в первом поколении были социально значимыми в памяти этого сообщества".

Доисторическая группа людей, о которой идет речь, жила около 3700-3600 лет до нашей эры и была одним из первых сообществ британских пастухов. Гробница была построена примерно через 100 лет после того, как из континентальной Европы в Англию было завезено и началось разведение крупного рогатого скота и зерновых культур. Прошло еще 700 лет, прежде чем началось строительство самого известного неолитического наследия - Стоунхенджа, отметили историки. По словам археологов, эти люди передвигались по местности и пасли животных. Они употребляли в основном молочные продукты, придерживались богатой белком диеты и делали горшки для хранения и приготовления пищи. Последние исследования показывают, что для них были очень важны семейные узы.