Столица внедряет новые технологии по трудоустройству горожан

Новую технологию подбора персонала для бизнеса запустил в столице Центр занятости населения Москвы. Это так называемые ассессмент-центры. Первыми результатами с их помощью в трудоустройстве москвичей поделилась заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Технология ассессмент-центра, которую внедрила в свою практику в августе 2021 года Московская служба занятости, по сути представляет собой кадровое агентство внутри службы занятости: работодатель обращается в центр "Моя работа" и получает доступ к кадровой базе службы, чтобы найти подходящих для себя кандидатов. Это помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме. Очень удобно и для соискателей: они могут сразу на площадке центра занятости познакомиться с работодателем, узнать подробности о компании и вакансиях, пройти собеседование и получить предложение о работе. Таким образом расширяются возможности для трудоустройства москвичей".

Первым партнером Центра занятости, по словам Анастасии Раковой, стал Московский метрополитен. Из почти 1,1 тысячи соискателей, прошедших первичное собеседование, более 200 кандидатов уже трудоустроены. Еще около 100 направлены на дополнительное интервьюирование. Ежедневно кадровый специалист центра "Моя работа" отсматривает на площадке центра более 20 соискателей.

Работодатель получает доступ к кадровой базе и может сам искать подходящих кандидатов

Среди тех, кто нашел себе работу в подземке с помощью новой технологии, москвичка Александра Манеркина. "Мне 54 года, и я очень переживала, что после сокращения кадров на станции Люблино-сортировочная, где работала оператором, не смогу найти новую работу. А ведь до пенсии мне еще четыре года. Поддержала меня мой куратор в Центре занятости Наталья Александровна Сорокина, сказав: "Возраст - не беда, мы обязательно найдем вам работу". Помогала мне грамотно составить резюме, вместе с ней мы смотрели открывающиеся вакансии. И вот уже месяц я работаю инспектором службы безопасности в Московском метрополитене даже с большей зарплатой, чем на прежнем месте".

В подземке с начала этой недели работает и 49-летняя Анна Малиновская. Ее тоже сократили на одном из московских заводов, и она тоже опасалась остаться на улице, без работы. Уверенность в себе ей вернули в Центре занятости, где тестирование и консультации с карьерными специалистами помогли определить, где она сможет найти применение своим силам и знаниям. В метро Анну взяли техником на вполне достойную зарплату. Сейчас в базе центра более трех тысяч активных работодателей, многие из которых с удовольствием пользуются технологией открытых отборов. Посетили эти отборы и около 40 тысяч москвичей, которым нужна работа.

Кстати

Даже в условиях пандемии рынок труда в столице восстановился, сообщили "РГ" в департаменте труда и соцзащиты населения. Регистрируемая безработица снизилась в шесть раз - с пиковых 3% до 0,5%. С начала 2020 года служба занятости трудоустроила более четверти миллиона человек. Сейчас число вакансий превышает количество соискателей более чем в 10 раз. В базе службы занятости населения - более 400 тысяч различных предложений.