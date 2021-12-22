Страны Прибалтики совместно закупят системы залпового огня

Эстония, Латвия и Литва планируют закупить системы залпового огня. Об этом сообщает эстонское телевидение ERR, комментируя итоги встречи министров обороны стран Прибалтики, которая состоялась во вторник в Каунасе.

На этой встрече был согласован совместный проект развития регионального оборонительного потенциала трех прибалтийских республик.

Согласно этому документу, в составе сил обороны появится подразделение ракетных установок залпового огня с региональной дальностью действия. "Одной из самых распространенных в НАТО систем залпового огня является M270. Максимальная дальность полета выпущенных из нее ракет составляет 300 километров". - сообщает эстонское телевидение.

Главы оборонных ведомств стран Прибалтики (Калле Лаанет (Эстония), Артис Пабрикс (Латвия) и Арвидас Анушаускас (Литва) также обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО. Они также приняли решение разработать в следующем году трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.