Новости

Какие меры предприняли страны мира для сдерживания "омикрон"-штамма 06:57
Таиланд ужесточил правила въезда иностранных туристов 06:44
Министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов в море после крушения вертолета 06:10
Врач Лоуренс Янг рассказал, как отличить "омикрон" от простуды 05:15
В Приамурье ночью в метель собака нашла подозреваемого в убийстве 05:02
Байден приказал направить в больницы США тысячу военных врачей 04:48
На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона 04:39
В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного 04:00
Врач-диетолог Елена Чедия дала советы по выбору куриного мяса 03:35
В США не вернут в тюрьмы заключенных, отправленных домой из-за COVID-19 03:20
Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок 02:40
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен из-за погоды 02:11
Смертность от COVID-19 за неделю снизилась на 9 процентов 01:50
Премьер Израиля анонсировал вакцинацию четвертой дозой вакцины от COVID 01:45
На острове Пасхи обнаружен коронавирус впервые за 15 месяцев 01:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" обнаружен в 106 странах мира 00:38
В США P&G отзывает сухие аэрозоли для волос из-за найденного в них бензола 00:18
Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде 21.12.2021
"Спартак" объявил о подписании нападающего Николсона 21.12.2021
Шейх Дубая выплатит бывшей жене более полумиллиарда долларов за развод 21.12.2021
Германия готова ввести более жесткие ограничения после Рождества 21.12.2021
В США зафиксирован самый медленный рост населения за всю историю 21.12.2021
"Барыс" и "Сочи" одержали победы в очередной игровой день КХЛ 21.12.2021
Билл Гейтс спрогнозировал, когда может закончиться пандемия 21.12.2021
В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает “омикрон” 21.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 06:44
Рубрика: В мире

Таиланд ужесточил правила въезда иностранных туристов

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Jack TAYLOR Фото: AFP/Jack TAYLOR
Фото: AFP/Jack TAYLOR

Таиланд с 22 декабря приостановил действие своей программы "въезда без карантина", сославшись на опасения по поводу потенциального распространения "омикрон"-варианта среди прибывающих иностранных туристов. Комиссия по COVID-19 под председательством премьер-министра Прают Чан-Оча приостановила въезд без карантина на фоне роста завозных случаев, сообщает Bloomberg.

Представитель турбизнеса разъяснил новые правила въезда в Таиланд

Данное решение будет действовать до 4 января, затем группа по коронавирусу проведет переоценку политики, пояснил заместитель премьер-министра Супаттанапонг Пунмичау. В ноябре зависящий от туризма Таиланд отказался от этого требования при условии, что путешественники полностью привиты, а также имеют при себе отрицательные тесты, сделанные до и после прибытия.

Около 200 тысяч туристов, ранее утвержденных для въезда в страну без карантина, по-прежнему будут допущены в Таиланд, хотя они будут находиться под пристальным наблюдением и должны соблюдать дополнительные меры. В их числе: проведение двух тестов ПЦР в Таиланде сразу после прибытия и на седьмой день пребывания в стране. По словам премьер-министра Таиланда, из числа путешественников, которым разрешен въезд без карантина, 110 тысяч уже прибыли в страну.

Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул отметил, что введение режима изоляции являются крайней мерой. Иностранные путешественники последние два месяца въезжали в Таиланд по программам Test&Go и "Песочница", за исключением Пхукета, в рамках которых обязаны предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19. Test&Go предполагает прохождение туристами ПЦР-теста на коронавирус в аэропорту Таиланда после прилета. Туристы не должны покидать свою гостиницу, до получения отрицательного результата.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Подписан закон о расширении прав полицейских
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди