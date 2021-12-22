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22.12.2021 13:49
Рубрика: Общество

Археологи раскрыли тайну рогатых шлемов, найденных в Дании в 1942 году

Текст: Денис Передельский
Фото: Roberto Fortuna and Kira Ursem / National Museum of Denmark Фото: Roberto Fortuna and Kira Ursem / National Museum of Denmark
Фото: Roberto Fortuna and Kira Ursem / National Museum of Denmark

В Дании археологи провели повторный анализ шлемов бронзового века, которые были обнаружены в местном болоте еще в 1942 году. Современная техника впервые позволила установить, что шлемы на самом деле гораздо древнее, чем считалось до сих пор.

Фото: Anadolu Agency
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Об открытии рассказывает журнал Science. Сообщается, что шлемы в 1942 году обнаружил рабочий, который занимался добычей торфа на болоте. Своей лопатой он случайно проткнул украшенный рогами бронзовый шлем. Более того, этот шлем был украшен клювом и большими глазами хищной птицы.

Впоследствии изыскательские работы на болоте провели археологи, которые обнаружили еще один такой же артефакт. Он оказался почти идентичным близнецом первого. Примечательно, что второй артефакт был погружен в болото на деревянном блюде. Из этого археологи сделали вывод, что шлемы были подношениями богам.

До последнего времени предполагалось, что найденные реликвии принадлежали викингам. Однако новое исследование, стартовавшее в 2019 году, показало, что шлемы намного старше, чем считалось до сих пор. Анализ, проведенный при помощи современного оборудования, позволил датировать их примерно 900 годом до нашей эры. Это означает, что изготовлены они были почти 3000 лет назад, а первые викинги появились в этом районе Дании, по самым смелым оценкам, 1500 лет назад.

Команда исследователей также установила, что шлемы были богато украшены длинными перьями и волосом из конской гривы. Это озадачило экспертов, ведь подобная стилистика не характерна для народов Северной Европы, в отличие, скажем, от бычьих рогов, которыми также были украшены шлемы.

Исследователи выдвинули довольно смелую гипотезу на этот счет. Они предполагают, что декор этих головных уборов мог быть вдохновлен подобной символикой далекой Сардинии. Но что могло связывать тысячелетия назад две части доисторической Европы, разделенные тысячами километров? Возможно, вдоль побережья Атлантического океана ранее существовал неизвестный нам морской путь, соединяющий Скандинавию со Средиземным морем, предположили авторы работы.

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