Технологии искусственного интеллекта внедрят аккуратно и поэтапно

Любые решения, которые выносятся с использованием искусственного интеллекта (ИИ), можно будет оспорить, а алгоритмы и параметры с дискриминацией граждан по различным признакам попадут под запрет. Об этом, а также о новых мерах поддержки IT-отрасли и законе о телемедицине говорили на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Оно прошло вчера в Иннополисе под Казанью.

В ноябре президент Владимир Путин обозначил ключевые задачи в сфере ИИ: предстоит снять избыточные барьеры для передовых решений, сформировать правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса, но при этом защитить права и интересы граждан. Особенно важен для парламентариев последний пункт. Ведь искусственный интеллект не может развиваться без доступа к данным, но при этом должен действовать особый режим использования обезличенной информации из государственных информационных систем. "Мы должны четко понимать, как мы обеспечим конфиденциальность, неприкосновенность частной жизни, кто будет нести ответственность за ошибки искусственного интеллекта", - сказал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Технологии ИИ уже используются при разрешении жизненно важных ситуаций. В автобусах и в метро для пассажиров стали уже привычными уведомления о том, что ведется видеосъемка. "Аналогично при получении каких-либо услуг гражданин должен отчетливо понимать, что решение принимается при использовании технологий искусственного интеллекта, и он должен иметь возможность оспорить это решение с участием живого человека", - убежден первый вице-спикер СФ.

По его мнению, необходимо раскрыть критерии, которыми ИИ руководствуется при принятии решений, в первую очередь юридически значимых. "Мы предлагаем установить законодательный запрет на включение в состав технологий искусственного интеллекта параметров, дискриминирующих граждан по каким-либо признакам", - сообщил Турчак. Такая норма предусмотрена в Кодексе этики в сфере ИИ, который разработали в верхней палате парламента.

В правительстве планируют разработать план мероприятий по поэтапному внедрению технологий искусственного интеллекта в России, а также третий пакет мер поддержки отечественной IT-отрасли, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Эффект от первого и второго пакетов уже приблизился к 50 млрд рублей. С начала 2021 года российские IT-компании получили ставку в три процента по налогу на прибыль в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет, и нулевую - в "региональной" части. А ставка страховых взносов для них снижена с 14 до 7,6 процента. Также Чернышенко анонсировал запуск экспериментального правового режима по телемедицине, который может привести к росту ее рынка на 40 процентов за год.

"Мне кажется, уже давно настало то время, когда нужно от экспериментов переходить к внедрению", - отреагировал на это Андрей Турчак. Он обратил внимание, что технологии телемедицины уже активно применяют в Москве, Татарстане и других регионах, но до сих пор в этой сфере не решены вопросы в области законодательства. "Нам нужно этот барьер каким-то образом в 2022 году преодолеть, иначе это направление оказания помощи будет законодательно не отрегулировано", - подчеркнул сенатор. Он считает, что принять соответствующий закон можно успеть в весеннюю сессию Госдумы.

В свою очередь, замминистра экономического развития Владислав Федулов предложил при внедрении новых технологий ориентироваться на механизм экспериментальных правовых режимов - "цифровых песочниц", максимально облегчив его в следующем году.

Глава минцифры Максут Шадаев рассказал, что сейчас в нижней палате парламента проходит обсуждение законопроекта по регулированию оборота больших данных. "Президент нам поставил крайне амбициозные сроки - 1 февраля. Мы должны обеспечить принятие этой регуляторики", - отметил министр. Он также поднял вопрос об обязательном запуске госпроектов с использованием ИИ, например в сельском хозяйстве.

Сенаторы предлагают установить законодательный запрет на включение в состав технологий искусственного интеллекта параметров, дискриминирующих граждан по каким-либо признакам

Андрей Турчак проинформировал, что в первом полугодии 2022-го Госдума рассмотрит законопроект об ускоренной амортизации для российской электроники и программного обеспечения. Этот документ Совет по цифре разработал совместно с правительством.