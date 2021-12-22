Терапевт Звонков рассказал, как не заразиться COVID-19 на корпоративе

Врачи советуют не проводить новогодние корпоративы из-за риска подхватить коронавирусную инфекцию. Однако некоторые компании все же планируют собрать коллектив и устроить праздник. Терапевт Андрей Звонков дал совет, как не заболеть COVID-19 на таких мероприятиях.

Звонков утверждает, что присутствие на вечеринке даже одного инфицированного сотрудника может стать причиной массового распространения SARS-CoV-2. Но способы уменьшить риск есть.

В эфире радио Sputnik Звонков рассказал, что условно свободный от инфекции новогодний праздник можно устроить, если на нем будут присутствовать только привитые коллеги. Те, кто не вакцинировался или имеет медотвод, должны поберечь свое здоровье, им лучше отметить праздник дома. Это имеет большое значение, так как вероятность заразиться на многолюдном мероприятии очень велика.

Вакцина не дает стопроцентной гарантии от инфицирования, но пока ничего эффективнее не придумали, и отказываться от этой защиты не стоит.

По словам Звонкова, лучше всего провести корпоратив не в большом зале ресторана или клуба, где зачастую встречаются сразу несколько коллективов, а в отдельном помещении. Это существенно снизит риск подхватить коронавирус перед Новым годом.