Закон Тульской области от 20 декабря 2021 года № 131-ЗТО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Тульской областной Думой 16 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 20 905 280 400,00 рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений, получаемых:

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20 400 324 200,00 рублей;

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 399 870 500,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 20 905 280 400,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации для расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами Тульской области лицам, имеющим выданный на территории Тульской области полис обязательного медицинского страхования, в сумме 1 200 000 000,00 рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на 2022 год в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда:

на 2023 год в сумме 21 517 211 700,00 рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21 517211 700,00 рублей;

на 2024 год в сумме 22 790 693 700,00 рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 22 790 693 700,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 21 517211 700,00 рублей и на 2024 год в сумме 22 790 693 700,00 рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Формирование доходов бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений:

1) на 2022 год в объемах согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов в объемах согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год в пределах общего объема расходов, установленного частью 1 статьи 1 настоящего Закона, по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов в пределах общего объема расходов, установленного частью 2 статьи 1 настоящего Закона, по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год

1; Установить общий размер нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в размере 1 605 000 000,00 рублей, в том числе сформированный:

1) за счет субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в размере 1 500 000 000,00 рублей;

2) за счет средств от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в размере 105 000 000,00 рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на следующие цели:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Безвозмездные поступления, поступающие в 2022 году в бюджет Фонда сверх сумм, установленных статьей 2 настоящего Закона, направляются на расходы в соответствии с целевым назначением.

2. Остаток средств, образовавшийся в связи с неиспользованием нормированного страхового запаса Фонда, по состоянию на 1 января 2022 года, за исключением средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляется на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год.

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) поступление в 2022 году в бюджет Фонда доходов сверх сумм, установленных статьей 2 настоящего Закона, за исключением безвозмездных поступлений и средств, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежащих направлению на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения не превышает пяти процентов утвержденных плановых назначений по соответствующему виду расходов.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Тульской области, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







