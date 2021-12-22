Турчак: Подготовлен проект об ускоренной амортизации для российской электроники

Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде совместно с правительством подготовил законопроект, который предусматривает ускоренную амортизацию для российской электроники и программ. Об этом сообщил первый заместитель председателя верхней палаты парламента Андрей Турчак.

"Технологическое превосходство в области искусственного интеллекта в нашей стране невозможно без развития отечественной электроники и цифровых продуктов. В рамках второго пакета поддержки IT-отрасли Совет по цифре совместно с правительством подготовил законопроект, предусматривающий ускоренную амортизация для российской электроники и программ. Данная инициатива будет рассмотрена ГД в весеннюю сессию 2022 года", - сказал Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики, которое состоялось в Иннополисе.

По мнению сенатора, теперь отечественные инновационные товары активнее будут внедряться не только в госсекторе, но и в частном бизнесе, усилится конкуренция с зарубежными поставщиками.

Кроме того, Турчак предложил кабмину рассмотреть возможность ввести дополнительную квоту для регионов на участие в конкурсе исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта.