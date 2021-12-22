У дочернего предприятия Ростеха "пропали" десять самолетов Т-500

Компания "Технология", которая является дочерним предприятием ПАО "Ростех", обнаружила пропажу десяти легкомоторных самолетов Т-500.

Как сообщил ТАСС первый заместитель главы "Технологии" Алексей Будыкин, о пропаже самолетов Т-500, которые были заказаны предприятием у фирмы "МВЕН", стало известно 13 декабря. По его словам, девять самолетов должны были находиться на территории филиала ПАО "Туполев" в Казани. Машины были предварительно оценены приставами в 90 млн рублей, один пропавший самолет - выставочный.

Будыкин рассказал, что девять из десяти самолетов находились под арестом. Самолеты были арестованы в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности с фирмы "МВЕН" перед бюджетом и иными взыскателями.

Компания уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о розыске самолетов и возбуждении уголовного дела.

Сейчас проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК (растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено).