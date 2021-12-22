У домов появятся цифровые паспорта

Все многоквартирные дома должны иметь инструкцию по эксплуатации. "Тогда у каждого дома появится индивидуальный перечень обслуживания и ремонта и внятный договор управления с ценами по каждой работе или услуге", - сказала заместитель гендиректора Научно-исследовательского центра муниципальной экономики Вероника Межецкая на Всероссийском форуме "Управление многоквартирными домами: собственники и бизнес", организованном при поддержке Общественной палаты Москвы.

Без таких инструкций грамотное управление жилым фондом невозможно, уверена она. Исследования и расчеты показывают: осознанных собственников, готовых самостоятельно следить за состоянием узлов и агрегатов дома и отсекать ненужные в данный момент ремонтные работы, а значит, и расходы, среди нас с вами не больше 20 процентов. И те давно уже организовали ТСЖ. Остальные живут по принципу "напишите, что надо - я подпишу" и предпочитают делегировать управление кому-то другому. Неосознанные собственники при ремонте крыши будут перешагивать через ведра с битумом и свертки с покрытием, сваленные во дворе, и никто не спросит: почему крыша в доме протекла среди зимы? Ремонтируют - и хорошо. У осознанных ведра и свертки тоже могут лежать во дворе, но их крышу будут ремонтировать в летний сезон и задолго до того, как на ней могут образоваться протечки.

По мнению Вероники Межецкой, инструкция по эксплуатации, где написано, что раз в год нужно подниматься на крышу и обследовать ее на предмет появления трещин и плешей, могла бы приблизить неосознанных собственников к их более сознательным соседям. И желательно иметь эту инструкцию в цифровом виде, чтобы она не лежала где-нибудь в дальнем шкафу у директора управляющей компании, а находилась в открытом для всех жителей доступе.

Руководитель столичного ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко согласен с тем, что цифровизация в управлении многоквартирными домами необходима. Собственно, его ведомство и занимается тем, что ставит бытовые вопросы на электронные рельсы. "С ноября прошлого года мы работаем над реализацией проекта "Электронный дом" и столкнулись с тем, что даже провести общее собрание собственников в онлайн-формате - проблема. До сих пор держим специальную команду, которая ходит по квартирам и объясняет жителям все плюсы цифрового общения. За год удалось провести не более 350 собраний", - отмечает он.

Для Москвы это мало, и решение проблемы Пищелко видит не только в повышении сознательности собственников при помощи поквартирных обходов, но и в том, чтобы все государственные информационные системы были максимально простыми. Чтобы для голосования по ремонту крыши не приходилось проходить многоступенчатую регистрацию, чтобы голоса жителей, проигнорировавших общее собрание собственников, по умолчанию не считались голосами против, как происходит сейчас. Для этого нужна комплексная работа, в том числе по поправкам в федеральное законодательство.

Осознанных собственников, готовых следить за состоянием всего дома, среди нас с вами не больше 20 процентов

"Электронные паспорта у многоквартирных домов в скором времени будут", - пообещала заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк. По ее словам, к концу следующего года на федеральном уровне будет представлена электронная система технического учета жилого фонда, где соберут всю историю обслуживания и ремонта российских домов - как текущую, так и будущую.