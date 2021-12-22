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22.12.2021 20:09
Рубрика: Общество

Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Основатель и почетный президент компании "Вымпелком" Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет. Информацию подтвердил его сын Борис Зимин. О причинах смерти ничего не известно, кроме того, что Дмитрий Зимин в последнее время тяжело болел.

Фото: Пресс-служба "Билайна"
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"Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел", - написал Борис Зимин на своей странице в Facebook.

Дмитрий Зимин родился 28 апреля 1933 года в Москве. В 1957 году окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института. В советское время трудился в сфере радиотехники, возглавлял центр по разработке радиотехнического оборудования при Радиотехническом институте Академии наук СССР.

В 1991 году организовал группу технических экспертов внутри Радиотехнического института по разработке сотовой телефонной связи. В 1992 году совместно с Константином Кузовым создал акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", где стал президентом и генеральным директором.

А в 2002 году Зимин открыл и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки "Династия". В мае 2015 года фонд "Династия" был занесён в реестр организаций, выполняющих функции "иностранных агентов". В июле того же года фонд был закрыт.

Общество Утраты Компании Связь Вымпелком

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