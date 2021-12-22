Усы Петра I и русский след в мировой моде: Третьяковка объявила планы на 2022 год

Третьяковская галерея в следующем году открывает новое выставочное пространство - Музей Павла и Сергея Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке в Москве. Музей восстановит историческую справедливость. 31 августа 1892 года Павел Третьяков написал заявление в Московскую городскую думу о решении передать вместе со зданием свою коллекцию и коллекцию покойного брата Сергея Михайловича родному городу. Открытие запланировано на 25 января 2022 года.

3 февраля 2022 года Третьяковская галерея представит трехчастный проект современного художника Антона Видокле "Граждане космоса", в котором автор исследует влияние космизма на XX век, наводя на мысль о его актуальности в наши дни.

Через месяц, 3 марта, откроется выставка одного из самых дорогих современных российских художников - проект художника Гриши Брускина "Смена декораций" - исследование того, как рождаются, бытуют и превращаются в руины культурные, исторические и идеологические мифологии. Выставка подобна театру застывших декораций и представляет собой анфиладу, состоящую из девяти залов-сцен, сквозь которые зрителю предстоит совершить путешествие. В своих произведениях Брускин поднимает темы взаимоотношений человека и социума, индивидуума и власти, памяти коллективной и личной

В апреле (дата пока не определена) Третьяковская галерея покажет лучшие работы Таира Салахова. Это первая крупная международная выставка Таира Салахова в Европе, на которой будет представлено 50 произведений художника из собраний Третьяковской галереи, Музея народов Востока в Москве и музеев Азербайджана.

14 апреля посетителей ждет "Северная сага" Аксели Галлен-Каллела - родоначальника и крупнейшего мастера финского национального романтизма. Проект большой - почти 200 произведений. Мировую известность художник получил благодаря своим произведениям на сюжеты карело-финского эпоса "Калевала" в 1890-1900-е годы. Несмотря на то, что его работы не сразу были поняты, так как казались слишком смелыми и "декадентскими", они оказали влияние на развитие русской школы живописи рубежа веков.

17 мая в Третьяковской галерее стартует выставка к 85-летию мастера "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса". Рожденный в Москве, проживший последние десятилетия между Тарусой и Парижем, художник умер во французской столице и, согласно его завещанию, похоронен в Тарусе.

На выставке "Мастера возрождения" (открытие в мае), подготовленной отделом научной реставрации графики XVIII - начала ХХ века, будет представлено около 200 произведений, прошедших реставрацию за последние десять лет. Среди них шедевры Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Ильи Репина, Николая Ге, Валентина Серова, Александра Бенуа, Зинаиды Серебряковой, Марка Шагала, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова и многих других.

"Индия! New Art" - еще один большой проект, который откроется 27 мая. Ожидается, что будет блокбастер. Впервые не только в России, но и в мире покажут ретроспективу актуального индийского искусства. На выставочной площадке будут демонстрироваться произведения всех самых важных представителей современного художественного процесса: Мриналини Мукерджи, Субодхы Гупты, Амара Канвара, Шилпы Гупты, Аниты Дюбе и Аниша Капура. Всего в состав выставки включены работы более 80 мастеров.

К 350-летию со дня рождения Петра I готовится проект "Петр I: усы властелина" (открытие в июне). Камерная выставка в постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке представит около 20 произведений живописи, графики, скульптуры и книги. Она акцентирована на портретах Петра Великого, относящиеся к XVIII-XXI векам. Посетителям предложит проследить, как менялась… форма усов императора с возрастом, под влиянием изменчивой моды, в зависимости от его здоровья и настроения. Нетривиальный взгляд на известного правителя.

К 150-летию Игоря Грабаря 13 октября откроется выставка о человеке искусства, науки, музейного и реставрационного дела. Директор Третьяковской галереи, глава Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи (с 1924 года преобразованной в Центральные государственные реставрационные мастерские), директор Московского института изобразительных искусств (ныне Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова), он оказал огромное влияние на становление импрессионизма в России.

24 октября творческий союз основателей соц-арта Комара и Меламида, распавшийся более 12 лет назад, в 2022 году воссоединится, чтобы представить проекты "Выбор народа" и "Ностальгический соцреализм" 25 и 40 лет спустя. Комар и Меламид стали авторами антропологического эксперимента, заставляющего задуматься над величайшими вопросами истории искусства: "Что такое искусство?" и "Что определяет его хорошим или плохим?"

К 150-летию другого директора Третьяковская галерея представит выставку Алексея Щусева, одного из самых знаменитых русских архитекторов ХХ века. В экспозицию войдут его рисунки и материалы, связанные с главными архитектурными ансамблями, созданными Щусевым, - Марфо-Мариинской обителью и Казанским вокзалом в Москве. Графические работы мастера будут представлены в одном пространстве с произведениями знаменитых художников эпохи модерна, также привлеченных к этим проектам: А.Н. Бенуа, З.Е. Серебряковой, М.В. Добужинского, Б.М. Кустодиева, Е.Е. Лансере и М.В. Нестерова. Щусев возглавлял Третьяковскую галерею с 1926 по 1929 годы и работал над проектом реконструкции ее пространств. Уникальные материалы, рассказывающие об этом, также будут показаны в рамках выставки. Открытие запланировано в ноябре.

Также в ноябре - открытие выставки современного художника Андрея Кузькина. Экспозиция включает в себя три большие скульптурные инсталляции автора: "Молельщики и герои" (2016-2019), "Герои левитации" (2010), "Дар забвения" (2018), а также около 15 камерных работ, созданных за последние годы.

А в декабре 2022 года Третьяковская галерея впервые в мире представит проект "Искусство и мода. Русская нить", посвященный влиянию русской культуры и искусства на мировую высокую моду. В выставке участвуют несколько десятков российских и зарубежных музейных собраний и почти все главные модные дома Европы. Столь масштабная выставка об искусстве и моде пройдет в России впервые.