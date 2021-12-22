В Чите перенесшие COVID-19 пенсионеры будут бесплатно ходить на фитнес

Глава Забайкальского края Александр Осипов предложил разрешить пенсионерам, которые переболели коронавирусом, бесплатно посещать фитнес-центры. Таким образом, будет расширен список мероприятий регионального проекта "Здоровое Забайкалье".

Для этого краевой бюджет выделит 2,9 миллиона рублей. Ежемесячно залы смогут посещать 146 человек, ежегодно - 1752 забайкальца. Пока услуги готовы предоставлять только два фитнес-клуба в Чите ("Аркфит" и "Пресс-центр"), но планируется подключать и спортучреждения в районах.

Для людей старше 60 лет, переболевших COVID-19, разработаны программы спортивной реабилитации с учетом уровня физической подготовки и индивидуальных особенностей.

- Самое важное для человека - это здоровье. Особенно важно сохранить и восстановить здоровье пожилых граждан после заболевания коронавирусной инфекцией, - сказал Александр Осипов.