В Ереване пройдет заседание межправкомиссии между РФ и Арменией

В Ереване 22 декабря состоится заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Арменией под председательством зампреда правительства РФ Алексея Оверчука и вице-премьера - министра Армении Мгера Григоряна.

Об этом "Российской газете" сообщил пресс-секретарь Алексея Оверчука Андрей Матвеев. Перед началом заседания Оверчук был принят премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с которым обсудил итоги двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 2021 году и перспективы его развития. Стороны подчеркнули комплексные усилия, предпринимаемые с целью укрепления экономических отношений и инвестиционного сотрудничества. Отмечены рост торгового оборота и имеющийся потенциал для интенсификации связей между регионами и расширения диалога деловых кругов двух стран.

В ходе беседы Алексей Оверчук и Никол Пашинян обменялись мнениями о работе трехсторонней рабочей группы и перспективах восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

В рамках подготовки Заседания 20 декабря прошли консультации экспертов - представителей профильных министерств и ведомств России и Армении. По итогам заседания планируется подписание ряда двусторонних правительственных соглашений.