В Японии ввели трехдневный карантин для всех прибывающих из РФ

С 25 декабря всем, кто въезжает в Японию из России, придется пройти трехдневный карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, опубликованное на сайте секретариата кабмина Японии. Это связано с опасениями распространения штамма "омикрон".

Согласно новым правилам, все прибывающие в Японию из России должны будут сдать тест, затем провести три дня на карантине, после чего сдать повторный тест.

Вместе с тем 22 декабря появилась информация, что в Осаке, втором по величине городе Японии, омикрон выявлен у семьи из трех человек, не покидавших пределов страны. При этом отец и мать уже получили по две дозы вакцины против коронавируса. В настоящее время все трое, включая десятилетнюю девочку, находятся в больнице, сообщает японское издание Mainichi. У взрослых одним из симптомов была лихорадка.

Также в Осаке выявлен еще один человек, заразившийся новым штаммом, он недавно вернулся из-за границы.