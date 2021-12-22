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22.12.2021 17:32
Рубрика: В мире

В Японии ввели трехдневный карантин для всех прибывающих из РФ

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/Hiro Komae Фото: AP Photo/Hiro Komae
Фото: AP Photo/Hiro Komae

С 25 декабря всем, кто въезжает в Японию из России, придется пройти трехдневный карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, опубликованное на сайте секретариата кабмина Японии. Это связано с опасениями распространения штамма "омикрон".

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Согласно новым правилам, все прибывающие в Японию из России должны будут сдать тест, затем провести три дня на карантине, после чего сдать повторный тест.

Вместе с тем 22 декабря появилась информация, что в Осаке, втором по величине городе Японии, омикрон выявлен у семьи из трех человек, не покидавших пределов страны. При этом отец и мать уже получили по две дозы вакцины против коронавируса. В настоящее время все трое, включая десятилетнюю девочку, находятся в больнице, сообщает японское издание Mainichi. У взрослых одним из симптомов была лихорадка.

Также в Осаке выявлен еще один человек, заразившийся новым штаммом, он недавно вернулся из-за границы.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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