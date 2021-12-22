В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного

В Южной Осетии в ночь на среду продолжаются поиски российского военнослужащего, который попал под лавину. Об этом ТАСС сообщил замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

По его словам, поиски осложняются тем, что идет снег. "Спасательные работы будут идти и всю ночь, пока его не найдут" - отметил Ацамаз Бестауты.

Напомним, во вторник пресс-служба Южного военного округа ВС РФ сообщила, что под снежной лавиной на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии оказались пятеро военнослужащих округа. Двое из них погибли. Еще двое находятся сейчас в больнице. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.