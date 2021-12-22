В метро Тегерана столкнулись два поезда, более 20 человек пострадали

В Тегеранском метро скоростной состав столкнулся с обычным поездом, это произошло на станции Читгар, сообщает иранское новостное агентство Fars News.

По предварительным данным, пострадали 22 человека. 11 из них доставлены в больницы, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Из-за происшествия закрыта линия метро Карадж - Тегеран, для перевозки пассажиров запущены автобусы.

Как заявил пресс-секретарь метрополитена Тегерана Махсен Мохаммадян, в кратчайшие сроки будет созвана комиссия по расследованию причин инцидента. Также он отметил, что никаких неисправностей на линии или у поездов в предыдущие дни замечено не было. "Все было в порядке, но тем не менее, это произошло", добавил он.