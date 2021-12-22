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22.12.2021 16:18
Рубрика: Экономика

В Минприроды рассказали об изменениях в "Законе о недрах" с 2022 года

Текст: Сергей Тихонов
С начала 2022 года срок выдачи лицензий на пользование недрами сократится до 127 дней, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

По его словам, сейчас на процедуру уходит не менее 270 дней, что вместе со временем согласования решения разными смежными службами, иногда затягивает процесс до полугода. "А это задержка появления рабочих мест, задержка освоения месторождения", - подчеркнул Козлов.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
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С 1 января 2022 года в России также заработает единая система лицензирования - создан федеральный реестр лицензий и утверждена единая форма лицензий на право пользования недрами. Получить лицензию можно будет только через участие в электронном аукционе.

Будет также вестись реестр недобросовестных участников аукционов. По истечению сроков лицензии ее действие будет автоматически прекращаться. При этом предусматривается ответственность недропользователя после завершения действия его лицензии в случае нанесения им вреда экологии.

Также с 1 января можно будет получить лицензию на строительство хранилищ для парниковых газов. При этом лицензию на пользование недрами для захоронения парниковых газов можно получить уже сейчас. Правовые и технологические вопросы в этой области еще не до конца решены, но со стороны лицензирования подобного вида деятельность больше проблем нет.

Как рассказал глава "Роснедр" Евгений Петров, для упрощения инвесторам оценки перспектив освоения разных участков, будет создан Центр обработки данных (ЦОД), где будут собраны основные сведения о месторождениях. Работы по его созданию уже начаты, их планируют закончить за три года. Стоимость проекта оценивается в 19,7 млрд рублей, их рассчитывают получить без привлечения средств бюджета у заинтересованных инвесторов. Ключевой участник проекта "Газпромбанк".

Как отметил Петров, фактически появляется фондовый рынок недр. Это должно повысить инвестиционную привлекательность вложений в разработку месторождений и упростить взаимодействие добывающих компаний и, например, компаний создающих инфраструктуру - транспортную, энергетическую или социальную.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды

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