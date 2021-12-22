В Минтруде назвали удобные способы оформления пособий и выплат на детей

Так, будущие мамы, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящихся в сложной жизненной ситуации, могут подать заявление на предоставление пособия через портал госуслуг или обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России. Напомним, что этот вид соцподдержки появился с 1 июля нынешнего года. Женщина может рассчитывать на половину регионального прожиточного минимума взрослого человека. Пособие назначается на период до родов.

Пособие по беременности и родам женщина может подать непосредственно своему работодателю. А с 2022 года заявление вообще не понадобится. Все будет происходить автоматически.

Единовременное пособие при рождении ребенка также оформляется через работодателя. А если мама не работает, то до конца 2021 года обратиться с заявление можно в соцзащиту или МФЦ своего населенного пункта, а с 1 января 2022 года - в отделение ПФР своего города или в МФЦ.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающие мамы аналогично оформляют через работодателя. Безработные до конца 2021 года - в отделениях социальной защиты или МФЦ, а с 1 января 2022 - в отделениях ПФР или МФЦ.

Заявление на выплату на детей от 3 до 7 лет можно подать через портал госуслуг, в отделения социальной защиты или в МФЦ. Еще один новый вид пособия - родителям, которые воспитывают в одиночку детей от 8 до 17 лет, - оформляется через госуслуги или в отделениях ПФР.

Выплату на первого ребенка до 3 лет можно оформить в отделениях социальной защиты или в МФЦ. А вот выплату на второго ребенка до 3 лет - в отделениях ПФР или МФЦ.

Выплата на третьего и последующих детей до 3 лет - региональная мера соцподдержки. Она предусмотрена в 78 регионах страны. Поэтому за ее оформлением следует обращаться в региональные отделения социальной защиты. Существуют также иные региональные пособия и выплаты. За ними аналогично нужно обращаться в региональные отделения соцзащиты.

Материнский капитал сейчас назначается проактивно - то есть по факту рождения ребенка. Поэтому подавать заявления никуда не нужно.