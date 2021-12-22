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22.12.2021 19:16
Рубрика: Общество

В Минздраве уточнили условия для вакцинации от коронавируса подростков

Текст: Елена Манукиян
Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

Прививать подростков от коронавируса будут только по заявлению родителей, помимо которого потребуется еще один документ - добровольное согласие родителей, если ребенку еще нет пятнадцати лет, или добровольное согласие ребенка, если пятнадцать ему уже исполнилось. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Это гарантирует добровольность вакцинации", - сказала она. Врач напомнила, что вакцинация подростков против коронавируса внесена в Национальный календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.

По словам Намазовой-Барановой, у подростков, как и у взрослых, могут наблюдаться случаи тяжелого течения коронавируса, вплоть до летальных исходов. Особенно, это касается детей из группы риска - имеющих хронические заболевания, избыточный вес и ожирение, получающих иммуносупрессивную терапию. Нередко после перенесенного коронавируса остаются нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, неврологические проблемы, когнитивные дисфункции.

"Прежде всего вакцинация помогает избежать осложнений в случае инфицирования, а также существенно снижает риск развития мультисистемного воспалительного синдрома и постковидного синдрома у подростков", - заключила медик.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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