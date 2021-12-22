В Москве презентовали туристические возможности Беларуси

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России прошла презентация туристического потенциала республики. В мероприятии приняли участие представители российских туристических фирм и агентств, а также туроператоры, работающие с белорусскими партнерами.

Павел Сапотько рассказал, что сегодня условия для въезда в Беларусь туристов достаточно либеральные, необходим лишь ПЦР-тест.

Открывая презентацию, советник-посланник Посольства Беларуси в России Вадим Сенюта отметил, что Беларусь может стать для российских туристов альтернативой закрытым из-за пандемии туристическим направлениям.

Дипломат рассказал, что сегодня в Беларуси насчитывается более 15 тысяч объектов, которые имеют историческую и культурную ценность, памятных мест, связанных с именами выдающихся людей, представляющих не только белорусскую, но и мировую культуру, образование, науку. Он отметил, что многочисленные агроусадьбы в Беларуси привлекают возможностью побыть наедине с природой, почувствовать самобытность культуры, увидеть национальные обряды, вкусить колорит местной кухни. А санатории Беларуси давно пользуются популярностью среди россиян благодаря сочетанию природных факторов и качества лечебных процедур.

Директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько констатировал возвращение въездного туризма из России в Беларусь, нарушенного из-за пандемии COVID-19, в нормальное русло.

- Сейчас Беларусь готова представить интересные программы в рамках культурно-познавательного туризма, агроэкотуризма, санаторно-курортного лечения, - подчеркнул Павел Сапотько. По его словам, условия для въезда в Беларусь туристов в пандемию достаточно либеральные, необходим лишь ПЦР-тест.

Свои новые туристические продукты представили Березинский биосферный заповедник и Национальный парк "Беловежская Пуща".

Заместитель директора по туристско-торговому обслуживанию Национального парка "Беловежская Пуща" Нина Богуш пригласила в гости тех, кто любит проводить свободное время с пользой для здоровья, кто влюблен в природу. Она заверила, что, помимо традиционного тура в поместье Деда Мороза, туристов здесь ждут и иные увлекательные маршруты.

Заместитель директора по туризму Березинского биосферного заповедника Елена Ольшевская обратила внимание на уникальность его территории. Оказывается, в заповеднике в диких условиях сосуществует большая европейская пятерка крупных млекопитающих - лось, зубр, медведь, волк и рысь. Кстати, живет здесь и неповторимый сказочный анимационный персонаж - Болотник, любимый и детьми, и взрослыми.

Павел Сапотько рассказал, что сегодня условия для въезда в Беларусь туристов достаточно либеральные, необходим лишь ПЦР-тест.