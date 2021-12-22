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22.12.2021 16:40
Рубрика: Происшествия

В МВД дали совет выезжающим за рубеж россиянам на случай их похищения

Текст: Иван Петров
Специалисты МВД России рекомендуют россиянам перед поездкой за границу придумать некий условный знак, который будут знать родственники и друзья. С его помощью в случае необходимости можно будет послать сигнал о помощи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Перед поездкой за границу на работу или учебу необходимо придумать слово или фразу, которая будет означать, что вы в опасности и нуждаетесь в помощи. Бывают экстренные ситуации (в случае похищения, насильственного удержания), когда телефонной разговор проходит под контролем преступников, и единственная возможность дать знать родным, что вам нужна помощь, - вставить кодовую фразу. Это должна быть очень простая фраза, которая не вызовет подозрений у преступников", - сообщили в пресс-центре МВД России.

Фото: Алексей Бурло/РГ
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В ведомстве отметили, что такой совет включен в памятку "Осторожно! торговля людьми". С ней можно ознакомиться на официальном сайте МВД России - там существует тематический раздел "Памятки для граждан", в котором размещены рекомендации специалистов для обеспечения безопасности в различных ситуациях граждан, в том числе детей и подростков. "Данная брошюра была широко распространена среди общественности, многие граждане в своем ближайшем окружении используют такие фразы (слова) на случай возникновения критической ситуации", - уточнили в полиции.

Кодовое слово полицейские советуют придумать и родителям для безопасности своих детей. Допустим, кличка собаки или кошки, либо любимая игрушка. И если на детской площадке к ребенку подойдет незнакомец, который скажет, что хочет отвести малыша к его родителям, стоит задать ему этот вопрос. Если не сможет ответить, надо советовать детям громко закричать, чтобы привлечь внимание прохожих. Кодовое слово может помочь и когда ребенок остается один дома, и кто-то звонит ему в дверь. Бывают такие случаи, когда родители действительно посылают кого-то к своему ребенку, а тот боится открыть дверь.

В памятке МВД "Осторожно - торговля людьми. И как не стать ее жертвой" отмечается, что в современном мире миллионы людей насильственно вовлечены в занятие проституцией, бытовое рабство, попрошайничество и другие виды эксплуатации. "Люди подвергаются эксплуатации как внутри отдельно взятой страны (внутренняя торговля людьми - нелегальное трудоустройство в своей стране бывает не менее опасным, нежели за границей), так и в других странах (транснациональный траффикинг)", - говорится в рекомендации.

Фото: Александр Корольков
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По данным ООН, жертвами торговли людьми ежегодно становятся 700 тысяч женщин, детей и мужчин. "Торговля людьми имеет характер организованной транснациональной преступности и по своей прибыльности не уступает наркоторговле и сбыту оружия. Годовая прибыль от торговли людьми составляет около 60 млрд долларов. Торговля людьми является современной формой рабства, жертвы ее часто подвергаются таким жестоким и длительным физическим и психическим мучениям, что их полная реабилитация станов", - отметили в полиции.

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