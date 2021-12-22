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22.12.2021 12:05
Рубрика: В мире

В Португалии закроются бары и пабы в новогодние праздники

Текст: Юрий Когалов
Власти Португалии ужесточили антикоронавирусные ограничения в период новогодних праздников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как передает агентство EFE, с 25 декабря закрываются все ночные клубы и бары. В рестораны и казино вход будет осуществляться только при наличии отрицательного теста на COVID-19, это правило касается абсолютно всех вне зависимости от того, привился человек или нет. При этом 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1 января запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, равно как и собираться группами более 10 человек.

Фото: AP
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"Мы вступаем в особенно трудный период, когда люди склонны собираться вместе", - объяснил предпринимаемые шаги премьер-министр Антониу Кошта.

Отрицательный тест на коронавирус также будут требовать при заселении в отели, при посещении туристических объектов, на свадьбах, крестинах, деловых мероприятиях, различных шоу и спортивных соревнованиях. Кроме того, будет ограничено посещение магазинов (после Рождества многие возвращают непонравившиеся подарки).

Изначально "неделю сдерживания" коронавируса намеревались провести в январе, но из-за роста числа заражений ее перенесли на неделю раньше. Объявленные ограничения будут действовать до 9 января. Впрочем, не исключено, что ограничения продлят на более долгий срок. Соответствующее решение примут уже после Нового года.

В мире Европа Португалия Пандемия коронавируса COVID-19

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