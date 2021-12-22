В Поволжье прошел первый молодежный семейный форум

В Нижнем Новгороде впервые прошел Российско-Белорусский молодежный семейный форум "Одно государство - одна семья". На нем собрались молодые семьи из Беларуси и России, представители общественных организаций двух стран, педагоги.

- Нас пригласили россияне в рамках совместного плана минобразования России и Беларуси по укреплению традиционной семьи, - рассказала корреспонденту "СОЮЗа" глава делегации, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) Варвара Серова. - Нам рассказали о новых российских практиках в этой сфере, мы поделились с коллегами своими. Они касаются молодежных туристических проектов, семейного волонтерства, льгот для молодых семей, семейных традиций... Например, у нас плодотворно работает уникальный ежегодный соревновательный проект "Властелин села". В нем с 2009 года приняли участие более 6500 семей.

Один из факторов интеграции касается активного появления смешанных российско-белорусских семей

Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов подчеркнул, что в Беларуси сохранение традиционной семьи является одной из приоритетных задач, что Союзное государство можно сравнить с уютным семейным очагом.

Председатель Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" Григорий Петушков отметил, что один из интеграционных процессов между двумя братскими государствами затрагивает активное появление смешанных российско-белорусских семей.

Представитель управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Светлана Белаш рассказала об акции "Моя семья - моя страна", приуроченной к празднованию Дня семьи, о факультативных программах обучения школьников основам семейной жизни.