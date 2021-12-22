В прокат выходит вторая часть мультфильма "Зверопой"

В прокат 23 декабря выходит вторая часть мультфильма "Зверопой". Это фееричная история о том, как уже знакомая команда талантливых зверей создает на сцене самого большого концертного зала научно-фантастическое музыкальное шоу о полете в космос. Чувства зрителей также "отправляются в полет" - так много в мультфильме неожиданных поворотов, прекрасной музыки и танцев.

Поют все - кабаны, мыши, волки, поросята, слоны, быки и многие другие. Двух ведущих героинь мультфильма дикобразиху-рокера Эш и свинку, многодетную мать, солистку шоу Розиту озвучили соответственно голливудские звезды Скарлетт Йоханссон и Риз Уизерспун. Они ответили буквально на несколько вопросов на виртуальной пресс-конференции, в которой принимала участие и обозреватель "РГ".

Мультфильм "Зверопой" нашел отклик у людей по всему миру. Рады ли вы были поработать над сиквелом?

Риз Уизерспун: Очень! Приятно быть частью фильма, который радует столько семей. Так что было очень здорово получить приглашение поработать.

Скарлетт Йоханссон: Да. Я всегда с удовольствием рассказываю о том, над чем сейчас работаю, но особенно приятно заранее знать, что фильм будет принят с энтузиазмом, что люди уже его ждут. Это уже маленькая победа. Это важно быть частью того, что ждут с таким нетерпением. Однако я бывала и в обратной ситуации, и это совсем не так здорово.

Расскажите немного о том, что происходит с Розитой и Эш по сюжету.

Риз Уизерспун: Все персонажи рады были отправиться в другой город...

Скарлетт Йоханссон: И я тоже туда еду? (имеет в виду свою героиню. - Прим. С.А.).

Риз Уизерспун: Да!

Скарлетт Йоханссон: Нет, я в своем мире живу (смеется).

Риз Уизерспун: В общем, все герои рады были отправиться в большой город и создать невероятное шоу. Моя героиня безумно рада своей новой роли, но ей приходится преодолеть кое-какие страхи, которые являются серьезным препятствием к успеху.

Скарлетт Йоханссон: У моей героини Эш в первом фильме был бойфренд, очень скучный, и у них были созависимые отношения. Думаю, она использовала их как прикрытие, чтобы не оказаться в уязвимом положении. Но как только она его бросила, она отправилась на поиски себя и нашла свой голос, у нее появилось самоуважение. А во втором фильме она использует этот опыт, чтобы помочь другому певцу заново отыскать свой голос, найти себя после тяжелой потери. Думаю, это очень вдохновляющий путь.

Что у вас общего с вашими персонажами?

Риз Уизерспун: Моя героиня - мама. У нее 25 детей, а у меня только трое.

Скарлетт Йоханссон: По ощущениям, я и Эш - это иногда одно и то же.

Риз Уизерспун: Бывает. Особенно в путешествиях. Любых. Но, думаю, многим близка история, когда человек отказывается от своих желаний, чтобы заботиться о детях, проводить с ними время. Так что когда видишь, как моя героиня находит время вернуться к тому, что ее увлекает, к выступлению с другими персонажами, это очень воодушевляет. Это ее мечта, хоть ей и страшно.

Скарлетт Йоханссон: Мне нравится, что Эш - дикобраз и панк. У нее такое невозмутимое чувство юмора, она хорошо справляется с кризисными ситуациями - это мне очень близко! В некотором смысле именно ей удается склеивать весь хаос происходящего, и это мне в ней нравится больше всего. Она смелая. Маленькая, но сильная!