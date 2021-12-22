В России появится дорожная карта по внедрению искусственного интеллекта

В правительстве планируют разработать план мероприятий по поэтапному внедрению технологий искусственного интеллекта в России, а также третий пакет мер поддержки отечественной IT-отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В целом для продуктивного, системного развития нормативного регулирования планируется еще и разработка дорожной карты, которая будет предусматривать поэтапную разработку и реализацию еще дополнительного пула законодательных инициатив. В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" соответствующие мероприятия предусмотрены", - сказал Чернышенко на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Также вице-премьер обратил внимание на то, что эффект от первого и второго пакетов мер поддержки отечественной IT-отрасли превысил 49 млрд рублей. "Это прямой эффект от налоговых сборов, которые мы увидели в результате тех мер, которые приняты", - отметил он.

Первый пакет мер вступил в силу с 2021 года. Он предусматривает трехпроцентную ставку для российских IT-компаний по налогу на прибыль в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет, и нулевую - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Также налоговый маневр снижает ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

Второй пакет, который утвержден в сентябре, предусматривает созданию дополнительных условий для развития отрасли, Из 62 мероприятий 20 предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в нашей стране для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, по стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению российских IT-решений за рубежом.

По мнению Чернышенко, разработку третьего пакета мер поддержки необходимо начать в 2022 году, "потому что это вытягивающие технологии, на которые нужно опираться для развития нашей экономики".

Первый первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ответ пообещал, что сенаторы готовы активно участвовать в этой работе.