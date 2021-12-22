В России появится дорожная карта по внедрению искусственного интеллекта

Новости

В Москве украсили главную елку страны 13:53
В Москве увеличат стоимость патента для мигрантов 13:51
Собянин: Школьников будут переводить на удаленку только в крайнем случае 13:41
Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года 13:39
Лавров: Москва не оставит без ответа дискриминацию российских СМИ на Западе 13:35
Новый стадион "Милана" и "Интера" построят к 2027 году 13:35
Закон о телемедицине может появиться в 2022 году 13:34
"Оранжевый" уровень погодной опасности продлили в Москве 13:27
По факту гибели военнослужащих под лавиной возбуждено дело 13:24
Косачев осудил действия немецкого медиарегулятора в отношении телеканала RT DE 13:12
Кремль опубликовал список журналистов на пресс-конференцию Путина 13:06
Матвиенко предостерегла аудиторов от "выполнения заказов" 12:46
Собянин: В Москве коронавирусом переболели два миллиона человек 12:43
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке 12:42
Американец украл 18-метровый мост 12:39
Сотруднику МГУ понадобилась медпомощь после инцидента с отцом Тепляковой 12:37
RT назвал неправомерными действия Германии в отношении RT DE 12:37
Экологи назвали наиболее открытые энергетические компании 12:30
Синоптик рассказала о погоде в Москве на Новый год 12:19
Лучшие экологические проекты получили "Зеленую премию" 12:19
Дзюба готов пойти на примирение с Карпиным 12:17
В Азербайджане продлили режим карантина до весны 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 1904 новых случая COVID-19 12:13
У дочернего предприятия Ростеха "пропали" десять самолетов Т-500 12:11
Врачи смогут использовать препараты офф-лейбл в лечении детей 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 13:43
Рубрика: Экономика

В России появится дорожная карта по внедрению искусственного интеллекта

Текст: Дмитрий Гончарук
В правительстве планируют разработать план мероприятий по поэтапному внедрению технологий искусственного интеллекта в России, а также третий пакет мер поддержки отечественной IT-отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"В целом для продуктивного, системного развития нормативного регулирования планируется еще и разработка дорожной карты, которая будет предусматривать поэтапную разработку и реализацию еще дополнительного пула законодательных инициатив. В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" соответствующие мероприятия предусмотрены", - сказал Чернышенко на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
МИД России привлечет искусственный интеллект к анализу внешней политики

Также вице-премьер обратил внимание на то, что эффект от первого и второго пакетов мер поддержки отечественной IT-отрасли превысил 49 млрд рублей. "Это прямой эффект от налоговых сборов, которые мы увидели в результате тех мер, которые приняты", - отметил он.

Первый пакет мер вступил в силу с 2021 года. Он предусматривает трехпроцентную ставку для российских IT-компаний по налогу на прибыль в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет, и нулевую - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Также налоговый маневр снижает ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

Второй пакет, который утвержден в сентябре, предусматривает созданию дополнительных условий для развития отрасли, Из 62 мероприятий 20 предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в нашей стране для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, по стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению российских IT-решений за рубежом.

По мнению Чернышенко, разработку третьего пакета мер поддержки необходимо начать в 2022 году, "потому что это вытягивающие технологии, на которые нужно опираться для развития нашей экономики".

Первый первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ответ пообещал, что сенаторы готовы активно участвовать в этой работе.

Экономика Бизнес Инновации Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года
Минфин предложил в 4 раза увеличить выплаты по ОСАГО пострадавшим в ДТП
Посольство РФ в США призвало не перекладывать вину за рост напряженности
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларов
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу